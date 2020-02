Una mujer con barbijo en el aeropuerto de Ezeiza Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

"Mañana vamos a estar a las 11 de la mañana en el aeropuerto de Ezeiza entregando a las personas que viajen a China materiales para que les lleven a las zonas afectadas, porque no dan abasto", explicó a LA NACIÓN Andrés Liu, de la Asociación Mutual de Empresarios Chinos en Argentina (AMECA).

El hombre detalló la iniciativa, de la que forma parte AMECA, que incluye el reparto de cajas con barbijos, guantes y jeringas entre los que viajen desde Buenos Aires al gigante asiático para hacerles llegar los elementos indispensables.

Liu dijo que la iniciativa surgió de algunos supermercadistas chinos, como Teresa de Remanzo Market y que ya se recolectaron cientos de insumos para ser enviados a China.

Los barbijos que serán enviados a China

"Además de lo que haremos mañana, el 22 de febrero se enviará el resto de lo que hemos conseguido. Esto es porque se sumó la Embajada China en la Argentina", detalló el hombre, que se mostró preocupado ante posibles casos de discriminación racial por el coronavirus.

En este sentido, se repartirá entre los comercios chinos del país un comunicado en el que pedirán no estigmatizar a los ciudadanos orientales.

Los barbijos que serán enviados a China

"Queridos clientes: Soy chino, pero no soy un virus. Sé que todos temen al virus, pero sin prejuicios, por favor", arranca el texto, y agrega: "Este virus no se llama virus chino, se llama 'coronavirus' y puede ocurrir en cualquier país del mundo. No porque sea un chino andando por las calles de Buenos Aires te puedo llegar a contagiar".

"Al virus del ébola, nadie lo llamó 'virus del Congo'. Tampoco se le ha llamado el 'virus francés' o 'virus de europa' al H1N1", sigue el texto, y agrega: "Es el momento de estar alerta también para no cruzar el límite que está ahí nomas en medio de una advertencia y una expresión xenófoba".

El comunicado que hicieron desde Ameca para que se coloque en los comercios