La periodista había reemplazado a Feinmann cuando se confirmó que había dado positivo al test de coronavirus Covid-19.

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 16:50

La periodista Guadalupe Vázquez se contagió de coronavirus Covid-19, según el resultado del hisopado que recibió esta tarde, confirmó la panelista de LN+.

"Sí, me dieron el resultado hace un rato y es positivo a Covid-19. Estoy bien, solo tuve un poquito de fiebre el fin de semana. Pero estoy bien. Por ahora solo eso", dijo Vázquez en una comunicación telefónica a este medio donde se la notaba con la voz un poco tomada.

Sobre la forma de contagio, la periodista cree que fue por haber sido un contacto estrecho de Eduardo Feinmann, su compañero en radio Rivadavia, que se contagió la semana pasada y fue internado en las últimas horas.

"Obviamente estoy aislada y cumplí con todos los protocolos. Ahora hay que estar atentos a los síntomas, pero viene todo bien. Tengo un cuadro leve, creo que el hacer mucho deporte y mi alimentación vegana me ayudan también a que no sea un cuadro grave", dijo la periodista que vive junto a su hijo adolescente.

Sobre él, contó: "Mi hijo no tiene síntomas. En cuanto me enteré lo de Eduardo Feinmann me mantuve alejada de mi hijo. No comimos juntos, no compartimos baño, hablamos de lejos y con barbijo. Espero no haberlo contagiado, pero recién mañana lo hisopan. Si le da negativo, le diré que se vaya a la casa de su padre para preservarlo".

En la actualidad, además de estar en radio Rivadavia con Feinmann, Vázquez es panelista de Luis Majul en LN+, habla sobre economía en el Noticiero Central de Telenueve y conduce un programa radial en Rivadavia los domingos de 12 a 14 con Sergio Berenzstein y Omar Lavieri.