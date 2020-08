María Elena Polack Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 19:39

Sin repitencia, pero sin promoción automática. Así acordaron hoy los ministros de Educación de todo el país la aprobación de una resolución para "profundizar los lineamientos pedagógicos de la educación obligatoria", por la que se estableció la "articulación" de 2020 y de 2021, como si fuera un continuo de aprendizaje. Además, se decidió que "hasta que se disponga de una vacuna contra el Covid-19, convivirán tres formas de transitar la educación obligatoria: presencial, no presencial y combinada".

Aunque se habla de evaluación y de acreditación de saberes, en la resolución acordada en la 98° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), que lideró el ministro nacional Nicolás Trotta, quedará a criterio de cada provincia cómo se realizará la confirmación del aprendizaje de cada estudiante, teniendo en cuenta que no todos tuvieron la posibilidad de acceder de manera remota y frecuente a clases virtuales.

Fuentes del Ministerio de Educación de la Nación no especificaron a LA NACION cómo se realizaría ese sistema de "confirmación del aprendizaje de cada estudiante", y tampoco pudieron descartar que a fines del próximo ciclo lectivo, los alumnos que no puedan cumplir con los objetivos de estos dos años articulados puedan avanzar en sus estudios o queden en el último curso. Es decir, no pudieron confirmar ni rechazar la posibilidad de que la "repitencia" pueda aplicarse a fines de 2021.

Sistemas

Tanto lo que resta de este ciclo lectivo, como el del año próximo estarán signados por la situación epidemiológica de cada región, por lo que según las normas de seguridad sanitaria de la comunidad educativa se definirá si el esquema es de clases en el aula, clases remotas o combinadas.

Algunas pocas provincias volvieron a clases presenciales en algunas localidades, pero la posibilidad de normalizar la situación en el aula, parece lejana. De hecho, mañana se espera una definición sobre si el gobierno nacional aceptará la propuesta de la ciudad de Buenos Aires de reabrir aulas informáticas para que unos 6500 chicos que no tuvieron posibilidad de cursar de forma remota puedan acercarse a los conocimientos perdidos.

Según la resolución, aprobada por todas las provincias, "para la promoción se considerarán cada año/grado escolar y el subsiguiente de los ciclos lectivos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica y curricular. Los contenidos y metas de aprendizaje previstos para los dos grados/años considerados como una unidad, serán reorganizados de manera que puedan ser abordados entre este año y el próximo".

Casos

Sobre el paso de un nivel educativo a otro, se resolvió que en el caso de la "sala de 5 años del nivel inicial promocionarán directamente al primer grado del nivel primario, y en el ciclo lectivo 2021 ambos niveles trabajarán en conjunto la planificación pedagógica". Para el último año del primario, "deberán acreditar los aprendizajes previstos en los diseños curriculares jurisdiccionales para acceder a la certificación del nivel". Para alcanzar ese objetivo, se estableció que "se reorganizarán, poniendo especial énfasis en la formación de las capacidades previstas como propósitos formativos del ciclo y necesarias para continuar adecuadamente sus trayectorias educativas en el nivel secundario. Las actividades de formación podrán extenderse hasta marzo de 2021 y la acreditación final de aprendizajes tendrá lugar en los meses de diciembre y marzo. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para el mes de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año".

Y para quienes cursan el último año del nivel secundario, se dispuso que "deberán acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil de egreso del plan de estudios correspondiente". "En este caso, también cada jurisdicción reorganizará currícularmente los contenidos y asignaturas, procurando su integración en proyectos interdisciplinarios. Esta nueva organización curricular será el Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020 de aprobación obligatoria para lo que se dispondrán instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril. Se ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la finalización del año lectivo 2020 (marzo 2021). La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá tener lugar en los meses de diciembre 2020, marzo y abril 2021."

Además de establecer las pautas para afrontar las dificultades que se generaron a raíz de la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, desde el 16 de marzo pasado, por la cuarentena social y obligatoria para intentar evitar la propagación del nuevo coronavirus, se aprobaron los lineamientos generales del "Programa Acompañar: Puentes de Igualdad", con el fin principal "de promover y facilitar la reanudación de trayectorias escolares y educativas, cuya interrupción ha sido potenciada por la pandemia y sus consecuentes desigualdades. Además, la iniciativa busca alentar y propiciar la continuidad en los estudios de todas las y los estudiantes, en todos los niveles del sistema".