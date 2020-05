El viceministro de Salud Nicolás Kreplak habló sobre la situación en el barrio

25 de mayo de 2020 • 09:09

Luego de tres jornadas de operativos estrictos desde el viernes pasado en la Villa Azul, ubicado entre los municipios de Quilmes y Avellaneda, los intendentes Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi decidieron implementar un aislamiento sanitario estricto en el lugar, con 53 casos positivos de coronavirus y 50 en estudio.

Rodeados de vallas y control policial, los vecinos no pueden salir a no ser que sea por una cuestión esencial. Asimismo, no pueden compartir espacios comunes de ningún tipo, no pueden entrar en contacto aunque en cantidades pequeñas y son diariamente controlados ante la posibilidad de que detecten síntomas.

"Sobre cada caso que resulta sospechoso hacemos la investigación de contactos estrechos y le ofrecemos la posibilidad de irse del barrio a un centro de aislamiento u hospital si dan positivo", explicó al respecto Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Además el funcionario del gobierno de Axel Kicillof indicó que medidas como esta "pueden ser parte de lo que se venga para reducir los focos" en un futuro : cuarentenas más estrictas en los territorios comprometidos para evitar la propagación de la pandemia. "Cuando uno frena los movimientos se reduce la capacidad de contagio", dijo. Hasta ahora en Villa Azul se relevaron 813 viviendas, 3128 personas y hubo 125 hisopados.

Por otra parte, el viceministro también habló sobre el estado del sistema de salud en Buenos Aires, en momentos en que se habla que el pico del brote está cerca, y aseveró que hay capacidad para enfrentar la crisis.

"El sistema de salud durante los inviernos se satura por los aumentos de casos de bronquiolitis y neumonía. Todos los años. Cuando aumenta la demanda por una pandemia como esta, uno está muy preocupado. Lo positivo es que al implementar tantas medidas también nos cuidamos de la bronquiolitis y la neumonía porque el cuidado es el mismo", afirmó Kreplak en diálogo con TN .

Por último, explicó que en estos momentos el nivel de ocupación de camas es bajo. "Está al 36 por ciento, en otro año estaría lleno", dijo y agregó que en total, en uso, hay 7562 camas tanto del sector privado y como del público y que aquellos que lo están por Covid-19 con alrededor de 1100. "Si viene la ola de contagios se puede saturar", concluyó.