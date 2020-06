Reapertura parcial del Mercado de las Pulgas Crédito: GCBA

Con algunas medidas para mantener el distanciamiento y los cuidados de seguridad e higiene, el tradicional Mercado de las Pulgas , ubicado en el barrio de Colegiales , volvió a abrir sus puertas al público el pasado 19 de mayo . Sólo se permiten hasta 200 asistentes dentro del predio . Unos 140 vendedores que eligieron sumarse de manera voluntaria a la reapertura intentan volver al ruedo en medio de un contexto atípico.

El aspecto dentro del mercado sufrió algunas modificaciones: se utilizó demarcación horizontal con 52 flechas que indican el sentido de circulación de los visitantes en los pasillos internos. También se pintaron 50 círculos en el piso que muestran la distancia que se debe mantener entre clientes a la espera de ser atendidos en los puestos. La idea es que de esta forma se ordene el flujo interno y se eviten aglomeraciones.

Otra de las características de la reapertura del imponente galpón es que se habilitaron dos puntos de ingreso y egreso: por la calle Enrique Martínez 50 y por la avenida Álvarez Thomas 50 . E l horario quedó restringido a lunes a viernes de 11 a 18 (por ahora no estará abierto los fines de semana) y el acceso del público depende de la terminación de su DNI, que debe coincidir con la fecha del día de la visita.

Los rubros que volvieron a funcionar son: venta de muebles antiguos y/o restaurados, iluminación, vajilla, elementos de decoración usados, juguetes viejos y artículos de campo decorativos. Desde la Ciudad informaron que aquellos vendedores que pertenezcan a la población de riesgo no pueden abrir sus puestos, pero sí están autorizados para nombrar a un auxiliar que se haga cargo del comercio.

Los trabajadores deben respetar ciertas normas de seguridad e higiene como el uso del barbijo y el aseo del puesto de venta y de la mercadería. En cada local tiene que haber alcohol en gel a disposición de los clientes y se fomenta, siempre que se pueda, la utilización de medios electrónicos para el cobro.

La historia del Mercado de las Pulgas

Su nombre se remonta a fines del siglo XVIII, cuando muchas personas recogían durante las noches los cachivaches y ropa que las familias de mayor poder adquisitivo desechaban porque ya no las necesitaban. Todo lo recolectado se vendía en un mercado, en puestos pequeños. Al parecer, no eran tiempos en los que la higiene fuese primordial, por lo que no era de extrañar que los objetos llegaran con pulgas a la casa del comprador.

El Mercado de Pulgas de la Ciudad, en tanto, abrió sus puertas en 1988 en la esquina de Niceto Vega y Dorrego y funcionó allí durante 18 años consecutivos, hasta que en diciembre de 2005 se mudó a su predio actual, ubicado en Dorrego y Álvarez Thomas, por fallas de seguridad. En el 2001 fue reinaugurado en su emplazamiento original. La estructura y los puestos fueron totalmente renovados, se instalaron luces nuevas y se construyeron mejores accesos y dársenas para estacionamiento.