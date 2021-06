Coronavirus: Cómo funciona el tren sanitario que recorre la Provincia por las vías del ferrocarril Roca

SAN MIGUEL DEL MONTE.— El silbato del tren sonó fuerte y despabiló a un grupo de personas paradas en fila frente al andén. No es el tren sanitario el que avisa que está por partir. No, aún falta una hora y todavía había 50 personas por atender, según informó una enfermera vestida con doble barbijo, máscara y traje aislante. “Hoy vino más gente que ayer”, dijo, le señala a dos vecinos por dónde entrar al vagón para hisoparse.

Un ferrocarril de carga pasó por la estación donde está detenido el tren sanitario. El tren llegó silbando a toda máquina y siguió su curso por el ramal Roca. La estación aún es parada del tren de pasajeros que une Constitución con Olavarría y Bahía Blanca. Pero ahora tiene una fisonomía distinta a la de siempre. No hay pasajeros con boleto en mano.

Los vecinos de Monte que llegaron desde la mañana no quieren un boleto para ir de viaje. Buscan hacerse un test para detectar si tienen Covid. Otros aspiran a vacunarse, pero aquí en este tren no está la vacuna contra el coronavirus. Pero sí un equipo de 15 personas del plan detectar inscribe a los que aún no manifestaron su voluntad en el registro Vacunatepba, del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El tren sanitario que recorre la Provincia de Buenos Aires por las vías del ferrocarril Roca partió la semana pasada desde Cañuelas y durante todo el mes hará paradas en 14 estaciones. Desde mañana visitará Las Flores, Azul, Olavarría, General Lamadrid, Coronel Suárez, Pigué, Saavedra, Torquinst hasta llegar a Bahía Blanca.

“Vine a ver si me podía vacunar, pero acá me enteré que ya perdí mi turno, dos veces”, relató a LA NACION Gustavo Girgano, electricista de 51 años que llenó su registro hace meses pero no recibió el mail con la información de los turnos a tiempo. El hombre les explicó a las enfermeras del equipo del tren sanitario que tiene Enfermedad Pulmonar Crónica (EPOC). Las mujeres lo escucharon y se comunicaron con la sede central de la secretaria de Salud Comunitaria de la provincia de Buenos Aires.

Personal de salud a bordo del tren sanitario aplicó vacunas contra la gripe y el neumococo Santiago Hafford - La Nación

Otros, como Luciano Querequeta, llegó para hisoparse. “Me enteré por las redes sociales que estaba el tren y vine porque tengo síntomas”, afirmó. A pocos metros, siempre al aire libre, Javier Grinoli también esperaba para hacerse un test rápido de Covid: “Me avisó mi sobrina que está con Covid y la hisoparon acá. Como tengo síntomas también vine”, dijo.

“Es muy bueno tenerlos: acá en los laboratorios de Monte el test vale entre 2500 y 5000 pesos. Y en el hospital no te hisopan a menos que tengas todos los síntomas completos”, se quejó.

Hay otros vecinos que llegaban para inocularse la vacuna contra la neumonía o contra la gripe. Pero, además, hay un vagón donde atiende un médico generalista: muchos de los que se fueron a hisopar también buscaban que los revise un doctor.

Servicios de salud

Son centenares de personas las que pasan a lo largo de la jornada por alguno de los distintos servicios de salud. La mayoría son adultos sin obra social. También hay mujeres con niños ya que el tren incluye la vacunación de calendario completo.

“Entre ayer y hoy vino una locura de gente, más de 400”, calculó Clara Parodi, una enfermera simpática que tiene unos mechones de pelo violeta. Es que en Monte hay un solo hospital, el Zenon Videl Dorna, más siete salas de primeros auxilios. Además, hay una clínica privada. La oferta parece verse superada por los 25.000 habitantes de la ciudad que recurren al servicio de salud.

La fila de personas en la estación de San Miguel del Monte Santiago Hafford - La Nación

“Nos llamó la atención la gran cantidad de gente que dio positivo de Covid en la estación anterior: más del 50% de los que hisopamos”, informó Carolina Guerrero jefa del equipo. El 50% de un total de 90. El hisopado es un test de antígenos, con resultado rápido, según se informó.

La mujer que coordina el grupo es una terapista ocupacional joven que atiende con buenos modales a cada una de las personas que se acercan. Les habla con tiempo hasta dejarlos tranquilos, a pesar del frío que corre en el andén.

Las dos mujeres son parte de los 15 profesionales que atienden en los dos vagones que tiene el tren. Este equipo de profesionales partió junto con el tren el jueves de la semana pasada desde Vicente Casares y luego estuvo en Cañuelas y seguirá 15 días más por las vías del ferrocarril Roca; hoy estará en Las Flores.

Desde la semana que viene estará en Cacharí, partido de Azul, luego en Hinojo, partido de Olavarría. Allí el equipo de profesionales se rotará: los que salieron la semana pasada volverán a su destino original y un nuevo grupo estará al frente en el resto del recorrido que incluye General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca.

En el tren sanitario no se aplica la vacuna contra el coronavirus Santiago Hafford - La Nación

El proyecto fue articulado entre Nación, Provincia y la empresa Trenes Argentinos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la población al sistema de salud y fortalecer las estructuras sanitarias locales, brindando atención, controles y actividades preventivas promocionales.

“No tengo obra social. Vine para que revisen si los chicos tienen todas las vacunas del calendario”, dijo, en la fila del andén, Nadie Puguer, una mujer joven con dos nenes en sus brazos.

Otro recorrido

En paralelo al tren sanitario corre el Tren Argentino I donde hasta el momento se atendieron más de 2000 personas de las localidades bonaerenses de San Pedro y Baradero. El próximo punto de atención será en Zárate, donde este dispositivo sanitario permanecerá hasta el 8 de junio para ofrecer cuidados en salud a todos los vecinos de la zona.

Entre el lunes 17 de junio al sábado 29 de junio este tren estará en Campana, provincia de Buenos Aires. La atención sanitaria es llevada adelante por los equipos de la Dirección Nacional de Salud Familiar y Comunitaria, en el marco de la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS), que en diez días realizaron más de 4000 prácticas de salud que incluyeron la entrega gratuita de más de 500 lentes, la realización de 150 mamografías y 140 exámenes de Papanicolau a las más de 200 mujeres que se acercaron al tren para sus chequeos de rutina.

Además, se espera que a partir del 6 de junio el Tren Argentino II también comience a brindar asistencia sanitaria en el norte del país. Su primera parada será la localidad Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy, en donde permanecerá durante 15 días.