Para Enio García, jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, "todavía no llegamos al pico de casos y sigue subiendo" y contó que, desde la provincia, proyectan "dos escenarios: mantener la velocidad de casos y que se aceleren".

Para el funcionario del gobierno de Axel Kicillof,"el escenario más pesimista prevé una ocupación [de camas de terapia intensiva] del 91% al 15 de agosto, y el otro, más positivo, es que sea el 30 de agosto o los primeros días de septiembre si los números continúan".

En diálogo con radio La Red, García se mostró conforme por los resultados tras la cuarentena estricta que se implementó las primeras semanas de julio: "No tuvo un acatamiento elevado, pero tuvo un efecto en los casos", dijo.

De acuerdo al funcionario, en la provincia hay un promedio de 63% de ocupación de camas: en el sector público es un 69% y en el privado, 58%. "Hace 15 días teníamos un promedio de 60% y el público en 63%, hubo una suba", aclaró García.

"La pandemia no se combate con testeo. La PCR es una técnica para identificar si la persona tiene virus o no; hacerlo en personas que no tienen síntomas es un desperdicio de recursos", agregó García, en sintonía con el anuncio que hizo esta mañana el ministerio de Salud nacional sobre los cambios en la definición de casos positivos.