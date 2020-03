El cuidado de menores en tiempos de cuarentena exige observar las disposiciones oficiales Fuente: Archivo

Toda regla tiene sus excepciones. En el actual escenario, en el que la cuarentena resulta obligatoria en todo el ámbito de la República Argentina, ¿qué pasa con los chicos? Anoche, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dictó la Resolución 2020-132-APN-MDS, referida a las excepciones al aislamiento social para los casos de asistencia de niños, niñas y adolescentes por sus progenitores o tutores. Esta medida se refiere específicamente al cuidado de los menores, rige hasta el 31 de marzo, y está destinada a resguardar la salud individual y pública. La resolución indica que cada niño debe permanecer donde está, pero enumera tres excepciones por las que puede ser trasladado.

Dónde pasa más tiempo: allí debe estar

La primera excepción es aplicable si al momento de dictarse la cuarentena obligatoria el menor estaba en una casa que no es donde desarrolla su vida cotidiana. Es decir, donde está su centro de vida, donde permanece por más tiempo, donde va a la escuela, al club, donde tiene sus juguetes, sus objetos más preciados. "Por ejemplo, si está en la casa del padre, pero su vida cotidiana se desarrolla en la casa de la madre, por única vez, puede hacerse el traslado para quedarse ya en la casa de la madre, después no puede volver a la casa del padre. De esta manera, el régimen de visitas se suspende transitoriamente hasta el 31 de marzo", aclara Yael Bendel, titular del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, organismo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

"En el caso de que un chico pase cuatro días en lo de un padre y tres con el otro, se tiene en cuenta el interés superior del chico, esto quiere decir escuchar su voluntad, siempre y cuando no ponga en riesgo su salud", dice. Para estos casos se tiene en cuenta su edad: no es lo mismo un chico de dos años que uno de 13. En el caso de los más pequeños pueden opinar, y en la medida de lo posible hay que considerar su deseo, pero no deciden.

El trabajo de los padres y la salud de los mayores

La segunda excepción resulta atendible cuando uno de los padres está exceptuado de la cuarentena obligatoria por el mismo decreto, ya sea por una cuestión laboral o porque debe asistir a personas mayores o a niños. "Si uno de los padres tiene que salir a trabajar o a cuidar a alguna persona mayor o niños y eso le impide permanecer en el domicilio, los chicos deben quedar al cuidado del otro progenitor", explica Bendel.

La tercera excepción que establece la resolución es por cuestiones de salud, ya sea de los niños, de los progenitores o de algún abuelo que viva en el domicilio. "Esto abarca, por ejemplo, a chicos con una condición de espectro autista, a los que es muy importante mantenerles cierta rutina. Hay que tener en cuenta que en estos días no pueden ir a la escuela o hacer sus tratamientos habituales. Por lo menos, hay que garantizarles estar con el padre con el que más tiempo comparten durante la semana y que pueda mantenerles una rutina", señala. Si alguno de los dos padres padece un problema de salud crónico o agudo, es conveniente que el otro se haga cargo de los menores. También si en la casa de uno de los padres viven sus abuelos, es preferible que permanezcan en la casa del otro progenitor, dado que los adultos mayores son considerados grupo de riesgo.

Estas son las únicas excepciones por la que un padre puede trasladar a un menor a la casa del otro progenitor. En todos los casos, cuando se realice el traslado, el padre a cargo tiene que llevar consigo una declaración jurada -cuyo modelo puede descargar aquí- o escribir los datos necesarios directamente en un papel. "Trasladarse con una declaración jurada significa que los datos consignados son reales y, en el caso de mentir, caben las penas dispuestas por poner en riesgo la salud pública", advierte Bendel.

"Es importe que el papá que vaya a convivir con los hijos durante la cuarentena garantice la comunicación con el no conviviente. Se habla poco sobre cómo están atravesando los chicos esta situación. Ellos están con mucho estrés, con su vida alterada, con mucha angustia, hay que considerar que desde los 6 a los 10 años temen a la muerte de ellos y de sus padres o seres queridos. Y es inevitable que escuchen y que sepan que esto está ocurriendo. Hay que hablarles claramente sobre lo que está pasando", señala la funcionaria.

De todos los modos posibles, hay que evitar cargarlos con más estrés, "es importante que no piensen que encima la sanción es no poder ver al otro papá. Además, si se corta la comunicación pueden tener más temores de que al otro papá pudo haberle pasado algo malo. Es fundamental mantener la comunicación en todo momento. Hay que darles tranquilidad", enfatiza. En cuanto a las consultas que reciben, Bendel reflexiona: "Donde prima el amor y el cuidado de los hijos no hay mayores problemas, donde siempre hubo conflicto esta no es la excepción". Y añade, "estas medidas rigen para los próximos nueve días, de extenderse tendremos que adecuar muchas prácticas a esta disposición".

Por cualquier consulta, los padres pueden comunicarse al Ministerio Público Tutelar al 0800 122 7376 o por WhatsApp al 011 70377037 (responden a consultas de cualquier punto del país y se derivan en caso de ser necesario).