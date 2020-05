Podrán hacerlo por una hora y hasta 500 metros de sus casas; tendrán que estar acompañados por un adulto; mayores de 6 años, con barbijo para prevenir el contagio del coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Finalmente llegó el día. Luego de casi dos meses de cuarentena por el Covid-19, desde hoy, y solo los fines de semana, los menores de 16 años que vivan en la ciudad de Buenos Aires podrán hacer paseos recreativos. Eran, hasta ahora, los únicos que tenían prohibido dejar el hogar, salvo por emergencias o temas médicos.

Para ordenar estas salidas, el gobierno porteño estableció varias pautas. Los paseos no podrán durar más de una hora ni extenderse a más de 500 metros del domicilio y todos los menores deberán estar en compañía de un adulto. El DNI del adulto determinará el día para salir: si termina en número par (0, 2, 4, 6 u 8) podrán circular los días pares, y sin termina en impar (1, 3, 5, 6, 7 o 9), los días impares. Los niños mayores de 6 años deberán usar tapaboca.

Las autoridades advirtieron que no está permitido hacer deporte y que en las plazas y parques solo se puede circular por veredas y caminos internos (si están abiertos). Para minimizar el riesgo de contagio, no deben jugar con otros chicos, hay que evitar agruparse y se debe mantener siempre el distanciamiento. Y el paseo debe ser de una hora, no varias salidas cortas. Sigue estando prohibido acompañar a los padres a hacer las compras, salvo para aquellos menores de 12 que no puedan quedarse en el hogar con otro adulto.

Para conocer los recaudos que hay que tener a la hora de salir, LA NACION consultó a Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que explicó que la medida más importante es el distanciamiento y derribó algunos mitos, como la necesidad de bañarse o lavar de inmediato las prendas después de una caminata.

"Lo primero que deben hacer los padres es charlar con los niños para que sepan que van a hacer una salida recreativa, en un horario determinado, para estar juntos al aire libre, pero que no van a estar en contacto con otros niños ni con otros adultos", dijo Debbag.

Explicó que es fundamental llevar alcohol en gel y usarlo "frecuentemente" durante el paseo, y recordó que el uso de barbijos en menores de 3 años no es recomendable por el riesgo de ahogamiento que supone. Tampoco aconseja el uso de guantes de látex, porque allí "el virus dura más tiempo".

Los chicos pueden llevar bicicleta, monopatín o patineta, solo para uso individual, y no conviene que toquen los bancos o juegos de las plazas. Las mascotas de la familia pueden sumarse sin problemas. "La recomendación más importante es el distanciamiento: "Salga y trate de hacer el recorrido lo más solo posible, disfrutando del momento y protegiendo a su hijo'", indicó Debbag.

Al volver a casa, lo fundamental es que chicos y adultos se laven bien las manos con agua y jabón apenas lleguen, pero no es necesario que se bañen", sumó. El calzado y la ropa usados no requieren ningún tratamiento especial tras una simple caminata, "varios organismos internacionales hablan de que no es necesario el recambio de la ropa, salvo para los trabajadores de la salud".