Éxodo de Navidad en el Aeroparque: algunas demoras, el efecto Brasil y el destino nacional que sorprendió

El Aeroparque volvió a funcionar como un termómetro del éxodo desde la ciudad de Buenos Aires por las fiestas de fin de año. Tras los paros de los controladores aéreos que complicaron las operaciones, en los últimos días e incluso hoy el aeropuerto porteño registró un fuerte movimiento, con vuelos completos y largas filas en accesos y controles. Las autoridades confirmaron un pico de actividad en los días previos a la Navidad y anticiparon que se repetirá un escenario similar antes del cierre de 2025, a partir de una marcada demanda hacia destinos turísticos nacionales –con Iguazú como una de las opciones destacadas por las compañías– y viajes al exterior, donde Brasil otra vez pisó fuerte.

Durante una recorrida de LA NACION este martes, las ventanillas de check in más concurridas eran las de las lowcost Flybondi y JetSmart, donde las colas se extendían varios metros pasado el mediodía. La primera registró demoras en vuelos por la tarde, que afectaron a destinos como San Juan (13.15), Corrientes (13.20), Río de Janeiro (14.30), Salta (17.05), Santiago del Estero (17.45) y Mendoza (18.05).

Las autoridades confirmaron un pico de actividad en los días previos a la Navidad y anticiparon que se repetirá un escenario similar antes del cierre de 2025 Soledad Aznarez

“Estoy viajando en Flybondi a Jujuy. El vuelo está para dentro de dos horas y dicen que está a tiempo”, comentó con alivio Álvaro Ocampo, un jubilado de origen colombiano que vive en Jujuy y vino a pasar unos días a la ciudad de Buenos Aires antes de regresar a la provincia del norte argentino para los festejos. Sobre el precio del ticket, explicó que aprovechó el Black Friday con un amigo y que gastaron entre los dos “300.000 pesos ida y vuelta”.

Según indicaron empleados de las aerolíneas, “algunos de los destinos nacionales más demandados por estas horas son Córdoba, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Neuquén y Salta”. Esperando el llamado para entregar las maletas estaba Andrea López, una mujer de 60 años proveniente de Entre Ríos que hizo escala en la Capital antes de volar al sur. “Voy a Neuquén a visitar a mis hermanas, que me invitaron. Son como diez días que me quedo. La vamos a pasar lindo. Esta es la primera vez sin mis hijos, porque tengo cinco, y me dijeron ‘Mándate, disfrutá de tus vacaciones’”, comentó.

Sobre cómo llega a diciembre en términos económicos, a la vez, explicó que es licenciada en enfermería y que “el tema de salud está complicado porque los sueldos nuestros son bastante bajos”.

El aeropuerto porteño registró un fuerte movimiento, con vuelos completos y largas filas en accesos y controles Soledad Aznarez

Al igual que en el verano pasado, Brasil aparece nuevamente como el destino predilecto fuera del país para los argentinos durante estas fechas. “Lo más elegido es Río de Janeiro, Florianópolis y también Salvador de Bahía”, ampliaron sobre las partidas, con aviones que despegan a plena capacidad. Pese a que el tipo de cambio resulta menos favorable que a finales de 2024, la cercanía y la oferta turística vuelven a explicar el salto en los viajes al país vecino, que también marca el pulso del movimiento aéreo en el cierre del año.

“Somos dos adultos y dos chicos, viajamos 11 días a Florianópolis. Sacamos los pasajes hace tres meses y, por lo que nos comentó un amigo, allá sigue siendo barato comprar y manejarse en el día a día. El alquiler estaba más o menos en valores similares a los de acá, pero por un lugar mucho mejor. La gran diferencia, claro, es el costo del pasaje”, contó Diego, mientras esperaba en una fila colmada de pasajeros rumbo al check in de JetSmart. Sobre el gasto total, estimó que “sumando vuelos y estadía, el viaje ronda los 4 millones de pesos”.

La opción de Iguazú

Otra gran concurrencia, por su parte, exhibieron los mostradores de Aerolíneas Argentinas, principalmente en horas de la mañana y con un nuevo pico durante la llegada de la tarde. “Uno de los destinos nacionales más elegidos en este fin de año es Iguazú, hay bastante gente yendo para allá. Se puso muy fuerte junto con otros destinos tradicionales ya como Córdoba, El Calafate, Bariloche, Ushuaia y Mendoza, que siempre están entre los más elegido a esta altura del año”, destacó a este medio el personal de atención de la aerolínea estatal, que se registró un solo vuelo demorado a San Luis.

Algunos de los destinos nacionales más demandados por estas horas son Córdoba, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Neuquén y Salta Soledad Aznarez

Durante diciembre, según datos de Aerolíneas Argentinas, se registraron 162.219 vuelos de esa compañía desde el Aeroparque. Los de cabotaje, con 123.536, concentraron más del 75% del total. Por detrás aparecen los regionales (24.117), mientras que el segmento interamérica suma 4947 pasajes. En el plano intercontinental, Europa (4875) y Estados Unidos (4744) muestran volúmenes similares.

En el primer lugar aparece la ruta Buenos Aires–Córdoba, con 11.374 pasajeros, seguida muy de cerca por Buenos Aires–Ushuaia (10.356) y Buenos Aires–El Calafate (10.078), lo que ratifica el fuerte peso del turismo interno y, en particular, de los destinos patagónicos. En un segundo escalón se ubican Buenos Aires–Iguazú (8305) y Buenos Aires–Corrientes (8166), dos corredores claves tanto por turismo como por viajes familiares y laborales. Más atrás aparecen Buenos Aires–Mendoza (7079) y, ya con menor volumen, Buenos Aires–Río de Janeiro (5875), que se consolida como el destino internacional más elegido del ranking. Completan la lista Buenos Aires–Salta (4895), Buenos Aires–Neuquén (4755) y Buenos Aires–Miami (4744).