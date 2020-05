Coronavirus. Enojado porque le habían acarreado el auto, un hombre dejó entrever que podría estar infectado Crédito: Captuta de TV

Ayer, una decisión del gobierno porteño tomó por sorpresa a muchos automovilistas: más grúas volvían a la calle a retirar coches mal estacionados . Si bien se permitió estacionar de manera libre en ciertos lugares para desalentar el uso del transporte público en el contexto de la pandemia , muchos vehículos eran detenidos en espacios directamente prohibidos, como las rampas. Durante esa jornada, se acarrearon 86 rodados, un 82% menos que lo habitual, según pudo saber LA NACIÓN .

En medio de una ola de conductores malhumorados, Omar, de 67 años, se acercó a buscar su auto a la playa de acarreo de Recoleta y, de manera irónica, dejó entrever que podría tener coronavirus . Ante la duda, y mientras el hombre permanecía encerrado en la oficina, se activó el respectivo protocolo .

El auto del infractor estaba estacionado en Azcuénaga 778, donde hay un cartel que indica la prohibición de detenerse las 24 horas por tratarse de una zona de carga y descarga de alimentos y bebidas, indicaron las fuentes consultadas por LA NACIÓN .

Cuando los empleados de la playa que está ubicada detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se disponían a cobrarle al hombre por la infracción, Omar les dijo que si él llegaba a estar infectado por coronavirus "ando paseando por todos lados para retirar el auto". En pocos minutos, se acercaron al lugar médicos del SAME. También arribó personal de la Comisaría Comunal 2 de la Policía de la Ciudad fue desplazado por el 911 hacia la Playa de Infractores ubicada en el Pasaje Libres del Sur y Eduardo Couture.

"Salí a tirar la basura y no me encontré el auto donde lo dejé hace 48 días, entonces pensé que me lo habían robado porque no había ningún cartel de remolque, así que lo que hice fue empezar a buscarlo, caminando cuatro horas", dijo a los medios. Y prosiguió: "Llego acá y digo 'ustedes no saben si yo soy asintomático y pueden correr el riesgo de que los contagie'. Salieron de la oficina y se activó el protocolo, se activó todo un operativo diciendo que yo tenía coronavirus. No tengo coronavirus".

El personal policial hizo consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 del doctor Daniel Rafecas Secretaría N°5 que ordenó notificar a la persona por violación al artículo 205 del Código Penal y que se retire a su domicilio. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", dice la normativa. Finalmente, el hombre se retiró a su hogar acompañado de efectivos de seguridad.

Enojo en la playa de acarreo

A raíz de una mayor circulación de autos particulares en la ciudad, el Gobierno porteño sumó dos nuevas grúas de acarreo en la zona del micro y macrocentro porteño luego de detectar una suba de vehículos estacionados en lugares indebidos como rampas o ingresos a garajes. En una jornada normal, fuera del contexto de la pandemia, se suelen acarrear 490 vehículos. Ayer fueron 86 los rodados que se infraccionaron (un 82% menos que lo habitual).

Durante el miércoles, fueron varias las personas ofuscadas que se presentaron detrás de la Facultad de Derecho a retirar sus rodados. Incluso, un joven llegó a romper dos de las barreras de ingreso al lugar. El hombre había estacionado su vehículo gris sobre la vereda, a la altura de Suipacha 940. Desde la ciudad aclararon que el servicio siempre funcionó de manera mínima aún en cuarentena, sólo que se tomó esta medida de incrementar los controles por las irregularidades de este tipo que se estaban constatando en la vía pública.

Normas en la ciudad durante la pandemia

Avenidas donde suele estar prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: PERMITIDO ESTACIONAR

Avenidas donde suele estar prohibido estacionar las 24 horas: PROHIBIDO ESTACIONAR

Calles donde suele estar prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: PERMITIDO ESTACIONAR

Calles donde suele estar prohibido estacionar las 24 horas: PROHIBIDO ESTACIONAR

Estacionamiento medido: NO TIENE VIGENCIA

En las rampas, ochavas y entradas a cocheras sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas

Restricción en Centro y Tribunales Peatonal: NO RIGE