El periodista se refirió a la utilización de medicamentos que no están avalados por la Anmat Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaun generó controversia tras hablar de la utilización de dióxido de cloro, la vacuna Sputnik V y de las drogas que aún no cuentan con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el marco de la pandemia de coronavirus.

Poco después de que se conociera la noticia del fallecimiento de Oscar García Rúa (92), un paciente grave que murió después de recibir una dosis de dióxido de cloro por orden de un juez, Tenembaum abordó el tema de la administración de esa sustancia.

Y, como había sucedido con Viviana Canosa, quien bebió en vivo un preparado que supuestamente contenía ese componente desaconsejado por la Anmat, el periodista fue blanco críticas de distinto tenor por sus afirmaciones.

"Estuvimos hablando con José María Lorenzo, hijastro del hombre de 92 años que murió en el Otamendi luego de haber recibido dióxido de cloro. Me impresionó que mientras estábamos hablando Fernán Quirós decía 'Medicamento no autorizado por la Anmat no se debe aplicar '. Y esa es la visión médica-científica, la verdad es que eso es indiscutible, pero al mismo tiempo, uno sabe que el ejemplo que él da respecto del aceite de cannabis para uso terapéutico no era un medicamento autorizado por la Anmat y hoy lo está", comentó Tenembaum en su programa ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos).

Tras haber mencionado el caso del aceite de cannabis para uso medicinal, Tenembaum prosiguió con su argumento. "Hay medicamentos que no son aceptados, pero que en un momento empiezan a ser aceptados. Y eso plantea un dilema. Que no es un dilema distinto de la vacuna Sputnik V, no está validada internacionalmente y, sin embargo, la aplicamos en tiempos de pandemia. O como tantos medicamentos que se dice: 'Eso no lo apliques porque eso no funciona y luego empieza a funcionar", comparó.

Hacia el final de su argumentación, Tenembaum dio a entender que la efectividad de un medicamento no está dada necesariamente por la aprobación por un organismo, sino que se mide en términos de resultados. "Cuando empieza a funcionar es porque está totalmente probado, pero ya funcionaba antes. Y es cierto, también, que a veces se aprueban medicamentos que no funcionan o que hacen mucho daño. Entonces, uno empieza a ver de cerca todo esto y los límites no son tan claros, tan claros para ponerse muy estrictos", opinó.

Luego de que Tenembaum manifestara su posición respecto a este tema, y de que el audio del programa se viralizara en Internet, distintos usuarios lo cuestionaron en las redes sociales.