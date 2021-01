Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, dijo que el dióxido de cloro no debe aplicarse en el país Crédito: Captura

Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad, aseguró que el dióxido de cloro, el químico con el que fue tratado un hombre por orden de un juez en un polémico fallo, no debe ser utilizado médicamente: "Si la Anmat no aprueba un medicamento, no debe aplicarse en humanos en nuestro país".

El ministro afirmó que el tratamiento no se encuentra aprobado en la Argentina y señaló que "es muy importante que se actúe en base a las recomendaciones" del ente regulador, ya que la Anmat "recomienda o no su uso, en base a la evidencia científica".

En el reporte sobre la evolución del Covid-19 en la Ciudad, Quirós agregó también que las evaluaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica deben seguirse "más allá de lo que uno sienta, piense o esté convencido [sobre] qué tratamientos son más útiles en las diferentes enfermedades".

¿Qué pasó?

Las aclaraciones del ministro de Salud porteño se producen tras el debate generado en torno a su uso por una decisión judicial. En un fallo sin precedentes, un juez dio lugar a una medida cautelar para que un hombre internado con coronavirus fuera tratado con el químico por recomendación de su médico particular. Oscar García Rúa, de 93 años, falleció días después.

El caso fue llevado a la justicia por los abogados de la familia de García Rúa, que acusan al sanatorio donde el hombre era tratado, de desobediencia e incluso de homicidio culposo.

