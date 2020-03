Coronavirus: en España se registraron 514 muertes en solo 24 horas Crédito: DPA

24 de marzo de 2020 • 08:29

El coronavirus no da tregua en España , uno de los países más castigados de Europa, en donde se registraron 514 muertes más en solo 24 horas . Hasta el momento, en todo el territorio, hay un total de 39.673 casos, 2.696 fallecimientos y 3.794 altas, según cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad ibérico.

En ese escenario, la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más casos presenta con 12.352 contagios, de los que 1.050 están hospitalizados y ya cuenta con 1.535 muertes hasta la fecha.

Estado de alarma

Así es como el gobierno español aprobará hoy la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, decisión que mañana tendrá que ser validada por el Parlamento, que votará de forma remota. En la votación no participará la vicepresidenta Carmen Calvo, quien fue internada por una infección respiratoria y espera los resultados del test de Covid-19 .

Recordemos que España se encuentra bajo estado de alarma desde el sábado 14 de marzo, cuando se determinó que los ciudadanos no salgan de sus casas más que para ir al supermercado y a la farmacia o trabajar. Quienes no cumplan con la medida serán sancionados. También se anunció que se extremarán medidas de control en Semana Santa ante el temor de que los españoles no cumplan el confinamiento.

España se encuentra en el puesto 4 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: China, 81439; Italia, 63927; Estados Unidos, 45127; España, 33089; Alemania, 29056; Irán, 23049; Francia, 19856; Corea del Sur, 8961; Suiza, 8743; y Reino Unido, 6650.