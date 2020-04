La decisión del gobierno porteño provocó severas críticas; la acusan por "discriminatoria" Crédito: Captura de video GCBA

19 de abril de 2020 • 19:51

Durante una videoconferencia que está en desarrollo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus colaboradores más estrechos terminarán de definir el alcance de la polémica medida que busca que los mayores de 70 años permanezcan dentro de sus casas lo más posible para evitar que se expongan al nuevo coronavirus.

Según fuentes oficiales, podría haber cierta flexibilización respecto de lo anunciado. Si bien se preveía que ese segmento iba a estar obligado a llamar al 147 antes de salir a realizar compras o pagar servicios, finalmente podría ser solo una sugerencia, es decir, que si no lo hicieran tampoco serán penalizados y ni siquiera conminados a volver a su domicilio en caso de ser interceptados por un policía que detecte que constate que no llamaron.

"La redacción de la resolución irá más por la necesidad de realizar ese llamado, que por el lado de 'deberán' realizarlo. El objetivo es generar la mayor cantidad de instancias de conversación y concientización con los adultos mayores sobre el riesgo de contraer Covid-19, porque son los que desarrollan formas más graves de la enfermedad, necesitan internación e incluso asistencia respiratoria mecánica", dijo un funcionario con alta jerarquía en el gabinete porteño.

"Hay que bajarle el tono a la palabra permiso. La intención es tratar de convencer de que no salgan. Si no logramos convencer a alguien ni acepta la ayuda a través de un voluntario, saldrá igual. Y si en el camino un policía lo frena y resulta que nunca llamó, se le ofrecerá acompañarlo de regreso a su casa, pero si pese a todo insiste, podrá continuar", describió.

Originalmente, la Ciudad planificaba sancionar con trabajo comunitario a quienes no respetaran la nueva obligación; tras las críticas, se anunció que no habría penalidades, pero que los infractores deberían regresar a su casa. Ahora, los funcionarios ya hablan de un circuito de "sugerencias" que los mayores podrán acatar o no, sin mayores consecuencias.

"Esta es una medida de disuasión, porque en esta pandemia lo que recomiendan los especialistas médicos es que se queden en sus casas. Si en la calle hay un adulto mayor sin el permiso, le informaremos que no es lo más recomendable. Solo eso. Y le vamos a sugerir que vuelva a su casa", explicó otro colaborador del jefe de gobierno. En las próximas horas se conocerá la definición.

Mientras se celebraba la reunión, en las redes sociales de Rodríguez Larreta se publicó un comunicado de parte del jefe de gobierno: "Si bien varias personas y referentes de la sociedad me manifestaron su apoyo a esta decisión, también es cierto que, por distintos medios, muchos otros me manifestaron su preocupación", dice el mensaje.

"Quiero, antes que nada, decirles que entiendo perfectamente la frustración, e incluso hasta el enojo que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad. Mi intención no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie", agrega.

Y señala: "Posiblemente esta sea una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, porque sabía que iba a doler. Incluso algunos me hablaron del costo político que podía tener la medida. Quiero ser claro: en esto no hay especulaciones políticas. Y menos, cuando está en juego la vida de la gente".