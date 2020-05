Coronavirus. Dos personas andando en bicileta en el segundo día de la fase cero de flexibilización en España Fuente: AFP

Desde que se conoció el primer caso en China, en diciembre pasado, el coronavirus infectó a más de tres millones y medio de personas y causó más de 250 mil muertes en el mundo.

Distintos grupos de especialistas lideran investigaciones para dar con una vacuna, frenar el virus y poder terminar con el aislamiento. En Europa varios gobiernos, como los de España e Italia, entre los más golpeados por la pandemia, prueban la flexibilización de las medidas de confinamiento, con la mirada puesta en reactivar la economía pero con el miedo a una segunda ola de contagios.

Por su parte, en América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. La Argentina atraviesa el día 48 de la cuarentena: tiene hasta el momento más de 5000 personas contagiadas y 264 víctimas fatales. El dato optimista es el de los recuperados, que supera las mil personas.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.26 | La OMS trabaja en enviar una nueva misión a China para buscar el origen

"Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales", dijo la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización. Van Kerkhove incidió en el "origen zoonótico" de la Covid-19, aludiendo a que "la mayoría de los patógenos emergentes provienen de animales".

23.25 | La justicia retó a López Obrador por hacer proselitismo con la ayuda por el coronavirus

El Tribunal Electoral (TE) de México ordenó al presidente Andrés López Obrador que retire cartas de "promoción personalizada" que estaba distribuyendo junto a créditos asignados a microempresas afectadas por la pandemia. El organismo tomó esa decisión "a partir del análisis de las dos primeras versiones de las cartas para dar a conocer y difundir la implementación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares".

23.24 | Tensión entre Costa Rica y El Salvador

El gobierno de Costa Rica cuestionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por criticar el manejo de la pandemia por parte de las autoridades de San José. "Uno se sorprende y lamenta escuchar declaraciones que no tienen ningún fundamento; el presidente Bukele fue mal asesorado, le dieron datos incorrectos", dijo el canciller costarricense, Rodolfo Solano, a la radio Columbia.

Bukele manifestó anoche en Facebook que El Salvador no quería cometer el mismo "error" de países como Costa Rica y Suecia, que "dan la percepción de haber aplanado la curva (de contagios) pero lo único que están haciendo es que han disminuido el número de pruebas diarias".

22.16 | Trump dice que la pandemia es peor que el 11-S

Donald Trump dijo que el coronavirus fue para Estados Unidos peor que los ataques del 11 de septiembre y volvió a responsabilizar a China por la pandemia. "Este es en realidad el peor ataque que hemos tenido", dijo el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Según Trump, la crisis que ha desatado el coronavirus es "peor" que el ataque sorpresa de Japón en 1941 contra la base militar de Pearl Harbor y "peor que el World Trade Center", en referencia a los atentados de 2001.

21.29 | Aplicarán test para detectar anticuerpos contra el Covid-19 desarrollado por científicos argentinos

Un equipo de investigadores del Instituto Leloir y del Conicet desarrolló el primer test del país para detectar anticuerpos que puedan combatir el nuevo virus SARS-CoV-2 y que servirá para monitorear la respuesta inmunológica de pacientes infectados y determinar el estado de los profesionales de la salud a raíz de su exposición constante al virus.

El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, destacó que "este logro se traduce en soberanía sanitaria para el país" y además "reducirá muchos los costos" en comparación con las pruebas que se traían desde China.

21.12 | Récord de muertes y contagiados en Brasil

Brasil registró 614 muertes, el número más alto de una jornada desde el inicio de la pandemia. Lo informó el ministerio de Salud, y especificó que el total de víctimas llegó a 8.535. Este país también alcanzó su récord de personas infectadas, que sumaron 10.381 en un solo día. Hoy el total es de 125.096 casos confirmados. El ministro de Salud, Nelson Teich, admitió que la cuarentena "puede ser necesaria en algunas situaciones".

20.59 | Polonia aplazó sin fecha las elecciones presidenciales del domingo

Las elecciones presidenciales que iban a celebrarse el domingo próximo en Polonia fueron postergadas sin fecha debido a la pandemia, informó el líder del partido gobernante Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. La decisión fue adoptada tras el rechazo del Tribunal Supremo a la convocatoria, que por primera vez en la historia del país contemplaba el voto exclusivamente por correo.

20.23 | Nuevo récord de casos confirmados en un día en la Argentina

En las últimas 24 horas, se reportaron 188 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en el país y el número de infectados llegó a 5208. Además, hubo nueve muertes y la cifra total de víctimas llegó a 273. Por otra parte, ya son 1524 las personas que superaron la enfermedad.

20.12 | La UBA trabajará para crear una nueva vacuna

Investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires estarán encargados de realizar estudios con animales, a fin de probar la eficacia de una vacuna generada por investigadores de la Universidad de Winsconsin, Estados Unidos, para combatir el nuevo coronavirus.

18.12 | Cuarentena en la Argentina

17.32 | Kicillof y Larreta quieren una flexibilización "más lenta"

La Casa Rosada pretende, de la mano de la exitosa política para "aplanar la curva", ir "más rápido" en el proceso de flexibilización y habilitar más actividades económicas y recreativas, al margen de la segura postergación de la cuarentena hasta el 24 de mayo. Mientras Kicillof y Rodríguez Larreta prefieren posponer esos avances, preocupados por la situación en el superpoblado AMBA, cargando el costo político de medidas "antipáticas" pero con el objetivo de tener bajo control al virus.

17.02 | Los expertos le darán luz verde al Presidente para flexibilizar

El presidente Alberto Fernández recibirá de manos del comité de infectólogos y expertos que lo asesora en el combate contra la expansión del coronavirus luz verde para relajar aún más la cuarentena. Los alcances de esa flexibilización se conocerán mañana, tras la charla que el Presidente mantendrá con los gobernadores.

16.42 | Peligra el abastecimiento

15.42 | No habrá calificaciones en las escuelas porteñas

En muchas de las escuelas porteñas, los primeros boletines de calificaciones del año deberían estar listos pasado mañana, junto con el cierre del primer bimestre escolar. Pero ante la incertidumbre actual por la epidemia de coronavirus, y como una medida necesaria para poder seguir trabajando en la continuidad pedagógica y no profundizar la brecha educativa, ahora la Ciudad decidió suspender las calificaciones. La medida, que fue inaugurada en la provincia de Córdoba, regirá para las escuelas de gestión estatal o privada, y en todos los niveles.

15.21 | Alerta en Italia

En el tercer día de la "Fase 2" de flexibilización del confinamiento causado por la epidemia de coronavirus y después de algunos días de números alentadores, Italia volvió hoy a reportar datos alarmantes con 369 muertos en 24 horas, un repunte importante con respecto a los últimos días, cuando se registraron 236 decesos (ayer) y 195 (anteayer), las cifras más bajas desde el 10 de marzo.

14.14 | El Gobierno evalúa abrir nuevas actividades

El presidente Alberto Fernández dijo que analiza "una serie de protocolos para ir abriendo actividades de la economía" en el marco de la suspensión de actividades por la pandemia de coronavirus.

13.22 | En la Ciudad impulsan una vuelta "escalonada"

La cuarentena estricta va a seguir en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque retornarán algunas actividades puntuales con horarios escalonados para evitar que la flexibilización llegue junto con el infierno más temido: las aglomeraciones en el transporte público. El gobierno porteño presentó un borrador de reapertura por sectores dividida en horarios: la construcción privada, con arranque a las 6 de la mañana; los comercios habilitados, a las 8, y a las 10, las oficinas. También plantearon -en acuerdo con la provincia- la posibilidad de que las grandes empresas renten micros para llevar y traer a sus empleados.

12.33 | Argentinos varados

12 | Protesta en cuarentena

Decenas de manifestantes del Polo Obrero, todos con tapabocas y con carteles, se reunieron antes del mediodía en los alrededores del Obelisco para marchar desde allí hacia el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con una serie de reclamos en medio de la pandemia de coronavirus.

11.20 | En Filipinas

El país gobernado por Rodrigo Duterte registró en la última jornada otros 320 casos de coronavirus, lo que supone la mayor cifra en un mes. El balance total está por encima de los 10.000, entre los que se cuentan 658 víctimas mortales, 21 de las cuales fallecieron ayer.

10.55 | Cuarentena colombiana

El presidente Iván Duque redujo el aislamiento obligatorio en varias regiones del país que no fueron afectadas por la enfermedad. Asimismo extendió por dos semanas el aislamiento que se vencía el 11 de mayo pero restableció la venta de vehículos y muebles y permitió la reapertura de papelerías, librerías y el servicio a domicilio de lavandería. Los niños de 6 a 17 años podrán salir de sus casas acompañados por un adulto tres veces a la semana durante media hora.

10.22 | En el gobierno de Putin

La ministra de Cultura de Rusia dio positivo al coronavirus y se convirtió en el tercer miembro del gabinete que contrae la enfermedad. Olga Lyubimova tiene síntomas leves y se está recuperando en su casa, informó su despacho. El primer ministro Mijaíl Mishustin y el ministro de Construcción Vladimir Yakushev también tienen el virus, se informó la semana pasada.

10 | En el Reino Unido, desde el lunes

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo ante el Parlamento que algunas medidas de la cuarentena podrán cambiar a partir del lunes, pese a admitir que el número de muertos por el coronavirus en el país, el más afectado de Europa, es "terrible". Johnson hizo sus comentarios en su primera aparición en la Cámara de los Comunes desde que se recuperó. El líder conservador dijo que el domingo anunciará cuáles son las restricciones que se levantan.

9.22 | "Más muertes"

El presidente Donald Trump afirmó hoy que habrá más muertes relacionadas con la pandemia a medida que un número creciente de estados se encamine para relajar las restricciones. "Es posible que haya algunas (muertes) porque no estarás encerrado en un departamento o una casa o lo que sea", expresó en una entrevista mientras visitaba una fábrica de máscaras en Arizona. "Pero al mismo tiempo, practicaremos el distanciamiento social, nos lavaremos las manos, haremos muchas de las cosas que hemos aprendido a hacer en el último período de tiempo", continuó el republicano.

9.03 | Aislamiento en Santa Fe

Una decena de actividades quedaron excluidas desde hoy del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en gran parte de la provincia, a excepción de la ciudad capital y la de Rosario, con una serie de requisitos sanitarios y la condición de que el horario comercial no coincida con el bancario. Se habilitaron, entre otros, los comercios mayoristas y minoristas y las obras de construcción de hasta cinco trabajadores.

8.35 | Un argentino

8.05 | Sospechas sobre Kim

El servicio de espionaje de Corea del Sur aseguró en un informe que los rumores sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no son verdaderos y que las verdaderas razones por las que no se presentó en público en los últimos días es la pandemia. Aunque Corea del Norte tomó intensas medidas de cuarentena y asegura que no registró contagios domésticos, muchos expertos son escépticos y advierten que la pandemia podría ser grave debido a la precariedad del sistema sanitario.

7.33 | Simulacro

Hoy la Cámara de Diputados realizará una especie de ensayo de sesión a distancia, a través de una pantalla gigante instalada en el recinto, y en caso de que el sistema funcione bien, se fijará un temario para sesionar el jueves al mediodía.

7.05 | Despidos

La aerolínea Qatar Airways anunció que despedirá a parte de su plantilla por los efectos de la pandemia. Con sede en Doha, la empresa no dio cifras concretas sobre la medida pero el director general de la empresa apuntó en un documento que se filtró que el número de empleados despedidos sería "sustancial" e incluiría a miembros de las tripulaciones de cabina.

6.34 | 244 nuevos muertos

España confirmó que en las últimas 24 horas se registró un leve repunte de la cantidad de fallecidos a causa del brote, 244 pacientes. Las autoridades sanitarias informaron además que los casos confirmados son 220.325 y que la cifra total de muertos llega a 25.857. Madrid, la región más golpeada.

5.40 | Fallecidos en Irán

El número de muertos por coronavirus en la nación islámica llegó a 6418 durante la noche, anunció el portavoz del Ministerio de Salud. Kianush Jahanpur, jefe del Centro de Relaciones Públicas e Información del Ministerio de Salud y Educación Médica, compartió las cifras diarias que muestran 1680 nuevos casos confirmados, elevando el número total de infecciones a 101.650.

5.00 | Epicentro en Bolivia

La alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, aclaró que en esta ciudad, epicentro de la pandemia de coronavirus en el país, la desescalada no comenzará el 11 de mayo, en contra de lo establecido por el gobierno nacional de Jeanine Áñez. Bolivia, con 1802 casos de coronavirus, incluidos 86 fallecidos, inició una cuarentena el pasado 16 de marzo que fue prorrogada hasta el 10 de mayo. A partir de ese momento habrá una "cuarentena dinámica" que permitirá la reapertura por territorios.

4.15 | El pico en México

El país alcanzará el próximo viernes el punto más alto de la pandemia con la mayoría de casos concentrados en cinco ciudades, incluida la capital, según una nueva proyección del gobierno. "Sin intervenciones, el punto máximo lo hubiéramos tenido el 2 de abril, un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo, la predicción es que lo tendremos el 8 de mayo", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

3.40 | Quinto país más afectado de Europa

Rusia se convirtió en el quinto país de Europa más afectado por el coronavirus después de registrar más de 10.000 nuevos casos por cuarto día consecutivo. Según las cifras oficiales, los 165.929 enfermos también lo sitúan como la sexta nación más golpeada a nivel mundial. Con 1537 muertos, la tasa de mortalidad sigue siendo débil en relación a Italia, España, Francia, Alemania o Estados Unidos.

3.05 | Alemania planea reabrir todos los comercios y escuelas en mayo

Estas medidas, que incluyen además el reinicio del campeonato de fútbol de primera división, son posibles debido a que desde el comienzo del desconfinamiento el 20 de abril "el número de nuevas infecciones" de coronavirus "se mantuvo bajo" y no se observó "ninguna nueva ola" de contaminación, según dice el proyecto del acuerdo.

2.42 | China registra dos casos importados de Covid-19

El Ministerio de Salud anunció que no se confirmaron contagios a nivel local, pero sí dos importados, ambos registrados en la provincia de Shaanxi, en el centro del país. Sin nuevas muertes, el número de decesos se mantiene igual un día más, en 4633, mientras que los dos nuevos contagios suben el total a 82.883.

2.13 | El Salvador restringe salidas según el número de documento

El presidente Nayib Bukele dijo que las salidas a comprar comida serán dos veces por semana y según la numeración del documento de identidad, en un intento por frenar el brote. El país reportó 14 fallecidos y 587 casos confirmados. Asimismo el mandatario anunció más cierres de empresas, industrias y restaurantes.01.30 | La OPS instó a "no apresurarse en levantar las medidas de distanciamiento social"

1.30 | La OPS instó a "no apresurarse en levantar las medidas de distanciamiento social"

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la propagación del nuevo coronavirus seguirá acelerándose en América Latina en las próximas semanas. Carissa Etienne, directora del organismo, explicó en videoconferencia que hay muchas áreas donde la cantidad de casos se está duplicando en pocos días. Citó como ejemplos a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Chile y México.

0.47 | El gobernador de Nueva York asegura que partes del estado podrán reabrir a mediados de mayo

"Tenemos aproximadamente otra semana antes de que podamos abrir algunas regiones del estado. Vemos variaciones regionales. Por lo tanto, estamos respondiendo a ellas, porque hay hechos diferentes en el estado, así que estamos respondiendo a ellos, pero no vamos a estar presionados", dijo Andrew Cuomo.

0.05 | América Latina supera los 15.000 muertos

Los países más afectados son Brasil, con 7921 muertos y 114.715 contagiados; México, con 2271 y 24.905; y Ecuador, con 1569 y 31.881.

