Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 01:10

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es de alrededor de 554 mil personas y los contagiados superan los 12.238.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de los 3.118.000) y sobrepasó las 133 mil víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con más de 1.755.700 casos, y lo sigue la India, con cerca de 793.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 44.600. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. Pasados ya los 110 días del inicio del aislamiento obligatorio, la Argentina contabiliza hasta el momento 90.693 positivos, 1749 muertes y 38.313 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.26 | Identifican 11 casos de coronavirus en el operativo Detectar efectuado en Mataderos

Once personas fueron identificadas con coronavirus en el barrio porteño de Mataderos durante el operativo Detectar, un procedimiento que ya se efectuó en 16 barrios porteños y que arrojó como resultado 1.550 casos positivos, informó el gobierno porteño. El Operativo seguirá en los próximos días en Recoleta por ser el siguiente barrio con más casos confirmados en los últimos 5 días, detalló la Ciudad.

22.50 | Venezuela extiende por 30 días más el "estado de alarma" por brote de Covid

El presidente Nicolás Maduro pidió "extender por un mes más el estado de alarma para seguir atendiendo esta pandemia en el país, para atender este brote que está sufriendo Venezuela", indicó este viernes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

22.00 | Entrevista a Miguel Ángel Pichetto

21.23 | Alarma de Médicos Sin Fronteras por la situación sanitaria en El Salvador

La ONG manifestó su preocupación por la "complicada situación" que a su juicio atraviesa el país en relación con la pandemia, que dejó más de 9.000 contagios y cerca de 249 muertos, según datos oficiales. La entidad dijo en un comunicado que los equipos de servicio prehospitalario en la zona oriental del área metropolitana de San Salvador están detectando un sustantivo aumento de muertes de personas con enfermedades no relacionadas con Covid-19.

20.41 | Las razones por la que la Argentina fue elegida para las pruebas de una vacuna contra el Covid-19

20.17 | La OMS dice que es "muy improbable" que los países puedan erradicar el virus

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, apuntó además a la necesidad de mantener la vigilancia para evitar volver a la fase de confinamiento total. También sostuvo que es necesario "aceptar el hecho de que en la situación actual es muy improbable que podamos erradicar o eliminar este virus". "Hay algunos escenarios particulares en los que podría ocurrir, como estados insulares, pero incluso allí hay riesgo de reimportación", dijo.

19.40 | Argentina: 3367 nuevos casos y 54 muertos

18.54 | Brasil supera las 70.000 muertes y tiene más de 1,8 millones de contagiados

18.31 | La presidenta del Senado de Bolivia dio positivo en su test

18.02 | Tecnópolis recibió sus primeros cuatro pacientes

17.52 | Aerolíneas Argentinas: anuncian nuevos vuelos de repatriación

Fuentes de Aerolíneas Argentinas anunciaron nuevos vuelos especiales con destino a Asunción, Santiago de Chile, San Pablo y Cancún, habilitados para que ciudadanos argentinos puedan regresar desde el exterior y, también, para llevar a extranjeros hacia esos destinos.

Al momento, la empresa de bandera realizó un total de 120 vuelos especiales a 16 países, en los que se repatriaron casi 30.000 argentinos. Además, la compañía operó 34 vuelos hacia Shanghái, China, para buscar insumos.

16.53 | El ministro de Petróleo de Venezuela dio positivo en su test

15.57 | Es "muy improbable" eliminar el Covid-19, según el director de Emergencias Sanitarias de la OMS

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, consideró "muy improbable" que los países puedan erradicar el coronavirus en estos momentos. "Hay algunos escenarios particulares en los que podría ocurrir, como estados insulares, pero incluso allí hay riesgo de reimportación", dijo Ryan.

El experto irlandés sostuvo que los rebrotes de casos eran "esperables" a raíz de los procesos de reapertura e indicó que "s i el virus está presente, aprovechará todas las oportunidades para propagarse". Por ese motivo, comentó: "Entendemos totalmente la presión que sufren algunos gobiernos, pero recomiendo buscar un equilibrio entre la contención del coronavirus y la reapertura de actividades".

15.31 | Repatriarán las cenizas de mexicanos fallecidos en Nueva York

El gobierno de México anunció que repatriará las cenizas de más de 200 inmigrantes que murieron por coronavirus en Nueva York, la ciudad de Estados Unidos donde más mexicanos fallecieron durante la pandemia. El sábado habrá un vuelo especial desde Nueva York a Ciudad de México y, después, se trasladarán los restos para aquellas familias que vivan en otros estados.

Según datos del gobierno maxicano, más de 1500 inmigrantes de ese país fallecieron por Covid-19 en Estados Unidos.

15.20 | En Francia superan los 30.000 muertos

Francia ya es el sexto país en reportar más de 30.000 muertos por coronavirus, luego de que representantes del Ministerio de Salud de esa nación comunicaran que 25 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Desde principios de marzo, los decesos por Covid-19 llegaron, en Francia, a 30.004.

15.05 | Qatar 2022: en octubre vuelven las eliminatorias sudamericanas

La eliminatoria sudamericana para definir los participantes del Mundial de Qatar 2022, cuyo inicio se postergó en marzo por el brote de coronavirus, arrancará en octubre, según informaron en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

"Tras consultar a las federaciones miembro sudamericanas, la FIFA y la Conmebol han acordado posponer los partidos de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 programados inicialmente en la ventana internacional de septiembre 2020. Los clasificatorios están ahora previstos para empezar en octubre de 2020" , detallaron en la federación, a través de un comunicado oficial.

15.03 | Reportan el cierre de casi 2900 locales en las galerías comerciales de la Ciudad

Unos 2900 locales de las galerías comerciales porteñas no volverán a levantar sus persianas, como consecuencia de hallarse sin actividad desde el inicio del aislamiento, advirtieron en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba).

Entre los 7057 locales, distribuidos en 153 galerías, 2893 no volverán a abrir, un 41% de ellos, de acuerdo a los datos del último relevamiento. "Las galerías comerciales, que ya venían sufriendo la retracción de las ventas y cambios de hábitos entre los consumidores, muestran ahora una de las caras más serias de esta situación económica generada por la pandemia", señaló el presidente de Fecoba, Fabián Castillo.

14.46 | Trump dice que en China "podrían haber detenido la plaga"

"Las relaciones con China quedaron seriamente dañadas. Ellos podrían haber detenido la plaga y no lo hicieron", afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre la pandemia de Covid-19, que se originó en Wuhan, a fines de 2019.

El primer mandatario norteamericano también se refirió a las relaciones comerciales con el país asiático, cuando le consultaron si el acuerdo comercial alcanzado en enero entre ambas naciones podría avanzar hacia una segunda fase. "Honestamente, tengo muchas otras cosas en mente", respondió Trump.

14.19 | Conte analiza extender el estado de emergencia hasta fin de año

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte , estudia ampliar hasta fin de año el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus, luego de que el número de contagios creció por tercer día consecutivo en el país. Si bien Italia está en plena flexibilización, ya surgieron rebrotes en distintas regiones. "Se dan las condiciones para continuar la emergencia más allá del 31 de julio. El estado de emergencia se necesita para mantener el virus bajo control. Todavía no se ha decidido, pero razonablemente irá en esta dirección", señaló Conte, en declaraciones a periodistas.

Con 276 casos confirmados en las últimas 24 horas, Italia registró hoy un leve repunte en el número de infecciones diarias, frente a los 229, 193 y 138 de las jornadas anteriores. Desde el inicio de la crisis sanitaria, contabilizaron 242.639 casos de Covid-19 y 34.938 decesos por esa causa, lo que los ubica como el cuarto país con más muertes en el mundo.

14.05 | En la OMS dicen que la pandemia aún puede controlarse

Representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguraron que todavía es posible controlar la pandemia de coronavirus, aunque el número de casos se "duplicó con creces en las últimas seis semanas". El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comentó: "Hay muchos ejemplos en todo el mundo que demostraron que, aunque la epidemia es muy intensa, todavía puede ser controlada".

14.03 | En la OMS aclaran que la transmisión por gotitas es la forma más común de infección

La directora técnica de la pandemia de Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, dijo que la transmisión aérea del nuevo coronavirus siempre había sido un motivo de preocupación, pero que las gotitas parecen ser la ruta de infección más común.

"La transmisión por aerosoles es uno de los modos de transmisión que nos ha preocupado desde el principio, particularmente en los entornos sanitarios (...) donde sabemos que estas gotitas pueden convertirse en aerosoles, lo que significa que pueden permanecer en el aire más tiempo", detalló Van Kerkhove en una conferencia de prensa online, desde Ginebra.

14.00 | Bogotá: volverán a la cuarentena el lunes

En Bogotá volverán al aislamiento el próximo lunes y se extenderá, al menos, hasta el 23 de agosto. La decisión fue tomada tras un acuerdo entre el gobierno nacional colombiano y el de la capital del país, debido al acelerado ritmo de contagios de coronavirus . La alcaldesa, Claudia López, explicó a través de su cuenta de Twitter que el cierre será "por localidades". El nuevo aislamiento implicará una restricción total de la movilidad y las actividades, entre las 20 y las cinco. También, el "cierre del comercio, excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad".

13.56 | Nuevo pico mundial

La Organización Mundial de la Salud reportó un alza récord de casos de coronavirus confirmados en las últimas 24 horas a nivel internacional: 228.102.

13.30 | Negativos

El gobierno de Grecia exigirá a partir del martes pruebas negativas de coronavirus a las personas que entren al país por la frontera terrestre con Bulgaria, la única que está abierta. Con ello, el Ejecutivo del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis espera frenar el aumento de casos importados, fundamentalmente desde los Balcanes, registrados desde la apertura generalizada de las fronteras hace dos semanas.

13.13 | Focos

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 253.908, con un aumento diario de 333 contagios, por encima de los 241 del jueves, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos en los últimos 7 días fue de 10, por lo que la cifra total llegó a 28.403.

12.48 | Una prueba

12.25 | Asintomática

La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, que dio positivo a la prueba de coronavirus ayer, es una paciente "absolutamente asintomática", dijo su médico personal. La mandataria de 53 años, que además es candidata en los comicios del 6 de septiembre, "se encuentra estable", aislada en la residencia presidencial y "es absolutamente asintomática, no tiene ningún síntoma que se relacione con el coronavirus", dijo el neumólogo Andrei Miranda.

12.02 | Pese a los casos

Los positivos de coronavirus siguen creciendo en todo los Estados Unidos, el epicentro es Florida y sin embargo la compañía Disney continúa adelante con su idea de reabrir mañana sus parques en ese estado, una decisión que provoca críticas de miles de seguidores. Grupos de Facebook llenos de fanáticos rechazan la decisión y cuestionan a las personas que quieren asistir. De hecho casi 20.000 personas firmaron una petición destinada a los ejecutivos de Disney y a los funcionarios para que evalúen de nuevo su plan.

11.40 | El corazón

El coronavirus también puede infectar el corazón, según un nuevo estudio publicado en Alemania. Dirk Westermann, director de la investigación, indicó que el Sars-CoV-2 puede infectar las células del corazón y multiplicarse en ellas y que también es capaz de alterar la actividad genética de las células cardíacas infectadas. Sin embargo, se indicó que aún no es posible aclarar de manera concluyente si esto tiene efecto en el curso de la enfermedad en pacientes con problemas cardíacos.

11.18 | Más letal

Kazajistán rechazó la advertencia emitida por la embajada de China en el país sobre una supuesta "neumonía desconocida" en su territorio con una tasa de letalidad "mucho más alta" que la del coronavirus y calificó la información de "falsa", aunque no desmintió la existencia de la nueva enfermedad. "El Ministerio de Salud declara que esta información no se ajusta a la realidad", señaló en un comunicado, en el que publicó además una imagen con el sello de "noticia falsa" encima de una de las informaciones publicadas al respecto en varios medios chinos.

10.54 | Viajes cortos y locales

10.33 | Los más chicos

La crisis provocada por la pandemia empeoró la calidad de vida y la salud mental de muchos niños y jóvenes en Alemania, según un nuevo estudio llevado a cabo por el Hospital Universitario de Hamburgo UKE, que señaló que los niños de familias socialmente vulnerables son los más afectados. "La mayoría de los niños y adolescentes se siente agobiados, se preocupan más, prestan menos atención a su salud y se quejan más a menudo de peleas en la familia".

10.10 | ¿Otro enemigo para Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente al doctor Anthony Fauci y dijo que él, uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, "cometió muchos errores". "Muchos de ellos (los expertos) dijeron que no use máscara, entonces no usé máscara. Ahora dicen que sí use una máscara. Se cometieron muchos errores, muchos errores", declaró en una entrevista.

9.50 | Apertura

Noruega decidió que a partir del próximo miércoles, 15 de junio, se permitirá la entrada de viajeros procedentes de más de una veintena de países de Europa sin necesidad de que guarden diez días de aislamiento a su llegada. La lista incluye, entre otros países, a España, Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia e Italia, aunque deja fuera a otros como Portugal, Bulgaria, Croacia, Hungría, Luxemburgo y Rumanía, así como a la mayor parte de Suecia.

9.21 | En la Argentina

9.04 | Nuevo récord

La India registró un nuevo récord de contagios diarios, lo que llevó a varios estados del país a reinstaurar el confinamiento en zonas de alto riesgo. Con 26.506 casos en la última jornada, el total de infecciones de Covid-19 asciende a 793.802. El Ministerio de Salud reportó 475 muertes, lo que eleva el número de fallecidos a 21.604.

8.40 | Mea culpa

El gobierno israelí decidió cerrar múltiples barrios en un intento por frenar el rebrote del coronavirus, que de ayer a hoy rompió un nuevo récord con cerca de 1500 contagios, lo que llevó al primer ministro, Benjamín Netanyahu a admitir que, confiado en los pocos casos de la primera oleada de la pandemia, abrió "demasiado rápido" la economía. El comité ministerial israelí decretó esta madrugada cierres en cinco ciudades del país: Beit Shemesh, Jerusalén, Lod, Ramle y Kiriat Malachi.

8.18 | Coronavirus

8.06 | Por los curas

El papa Francisco oró por la salud de los sacerdotes argentinos enfermos con coronavirus y que trabajaban en los barrios populares. El mensaje fue divulgado en la cuenta Twitter de los "Curas Villeros" argentinos así como por varios medios católicos italianos y se refiere a varios curas que están internados por el virus. "Quiero estar cerca de ustedes en este momento que sé que la están peleando con la oración y los médicos", dijo el papa en un videomensaje.

7.25 | Desde Ecuador

China anunció que descubrió rastros de coronavirus en envases de camarones provenientes de Ecuador, en un contexto de preocupación por las importaciones de productos congelados. En los puertos de Dalián (noreste) y Xiamen (este), la Administración de Aduanas realizó pruebas con muestras de un contenedor y de paquetes de camarones blancos del Pacífico que dieron positivo.

7.00 | Alemania

Las autoridades de salud pública registraron 395 nuevos positivos en las últimas 24 horas, comunicó el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. Así las cosas, los datos indican que al menos 198.178 personas se contagiaron desde el estallido de la pandemia. Hasta ahora fallecieron en el país 9054 personas. El instituto añadió que la cifra de reproducción, o valor R, era de 0,66, lo que significa que cada infectado contagia aproximadamente a menos de una persona.

6.34 | El origen

Dos expertos de la Organización Mundial de la Salud pasarán los próximos dos días en la capital de China para sentar las bases de una misión para investigar los orígenes de la pandemia. Durante su visita a Pekín, un experto en salud animal y un epidemiólogo trabajarán para fijar "el alcance y los términos de referencia" para la futura misión, cuyo objetivo es el de aprender cómo fue que el virus se transmitió de los animales a los humanos. Los científicos creen que el virus pudo originarse en murciélagos y posteriormente transmitido a través de otro mamífero antes de llegar a las personas en un mercado de carne fresca de la ciudad china de Wuhan.

6.13 | Periodista

Un corresponsal que asistió a las sesiones informativas de la Casa Blanca esta semana dio positivo, informó la Asociación de Corresponsales. Este supone el primer caso de Covid-19 confirmado entre la prensa de la casa de gobierno de los Estados Unidos. El periodista, cuyo nombre no se menciona, llevó mascarilla durante las ruedas de prensa. "Es un caso asintomático. Estamos llamando a todos aquellos con quienes esta persona recordó haber estado en contacto más próximo" , indicó en un mail el presidente de la asociación, Jonathan Karl.

5.42 | Mitos argentinos

5.15 | Tumbas

Desde la provincia más poblada de Sudáfrica comunicaron que se preparan para enterrar a más de un millón de víctimas luego de que e l ministro de Salud, Zweli Mkhize, asegurara esta semana en el Parlamento que "la tormenta anunciada está llegando" . Las cifras de muertos de Covid-19, contenidas durante mucho tiempo por las estrictas medidas de confinamiento impuestas a los 57 millones de habitantes, están subiendo exponencialmente.

4.50 | Transmisión comunitaria

La Organización Mundial de la Salud incluyó a Costa Rica entre los países que están ya en la fase de transmisión comunitaria del brote , después de que el número de contagios aumentara hasta registrar la cifra récord de 649 en un solo día. El gobierno aumentó a 6485 el balance de contagios desde el inicio de la pandemia. Al menos 25 personas perdieron la vida hasta ahora.

4.27 | Las escuelas

Hong Kong cerrará todas sus escuelas después de que registrar un aumento en los contagios locales . El gobierno ordenó la medida a partir del lunes, adelantando el inicio de las vacaciones de verano, luego de que el territorio autónomo contabilizara 34 casos.

4.01 | Nueva suba

Colombia comunicó que se detectaron más de 5000 nuevos enfermos en un día, un repunte significativo ante los 4144 que constató el día anterior. En concreto, el balance recoge 5335 nuevos positivos, que elevaron el cómputo global hasta los 133.973. Además, las autoridades sanitarias contabilizaron 187 nuevos fallecidos, por lo que el país suma ya 4714 decesos.

3.21 | Un consejo para Estados Unidos

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, insistió en que los estados más golpeados por la pandemia deberían "pausar" sus reaperturas, en respuesta a un aumento creciente en los nuevos casos confirmados. "Creo que necesitamos que los estados hagan una pausa en su proceso de apertura, ver lo que no ha funcionado bien y tratar de mitigarlo", dijo en un evento.

2.55 | Brasil aclara que el uso de la cloroquina no es obligatorio

El Ministerio de Salud salió a aclarar que, pese a haber puesto a disposición de los servicios médicos la cloroquina, su protocolo no obliga ni a los médicos a suministrar dicho fármaco ni a los pacientes a tomarlo si no lo consideran oportuno. Esto ocurrió después de que su uso fuera cuestionado formalmente por el Tribunal Supremo y de que el presidente Jair Bolsonaro asegurara que lo está tomando y que le están haciendo bien.

2.26 | Primeros cinco casos entre los palestinos refugiados en Siria

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) confirmó los primeros cinco positivos de coronavirus entre los refugiados palestinos en Siria. Así lo anunció Sthéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien subrayó la vulnerabilidad de estas personas frente a la crisis sanitaria, debido al frágil sistema de salud que existe en todo el país y "la grave escasez de personal médico cualificado".

1.48 | Para volver

Australia reducirá a la mitad el número de ciudadanos autorizados a regresar al país, que lucha para contener un brote de coronavirus en Melbourne. A partir del lunes, solo 4000 residentes permanentes podrán volver por día en lugar de los 8000 que se permite actualmente, dijo el primer ministro Scott Morrison. El anuncio se produce después del reporte de 288 nuevos contagiados de Covid-19 en el estado de Victoria, principalmente en Melbourne, la capital.

1.15 | Menos de 10.000

La cantidad de infectados en El Salvador se elevó a 8844 pacientes confirmados, tras detectarse 278 nuevos casos. Según el reporte del Ministerio de Salud, el monto de personas fallecidas también se incrementó en ocho víctimas más, para un total de 243 decesos. De los casos, 3492 corresponden a mujeres y 5352 a hombres, mientras que por grupo de edad, las personas de entre 20 y 39 años son las más contagiadas, 3807.

00.50 | Singapur celebra elecciones generales en medio de la pandemia

Con mascarilla, guantes y distanciamiento social, los singapurenses votan en elecciones generales mientras la ciudad-estado lucha por recuperarse del brote de coronavirus. Después de nueve días de campaña, principalmente en la web -al estar prohibidas las reuniones para reducir el riesgo de infección-, comenzó esta votación, en la que las autoridades recomendaron seguir determinadas franjas horarias.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam