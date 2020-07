Salidas recreativas por la cuarentena, pandemia coronavirus Covid 19. Lago y bosques de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli / archivo

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es de 600 mil personas y los contagiados superan los 14.233.355.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 3.700.000) y sobrepasó las 142.000 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2 millones de casos, y lo sigue la India, que superó anteayer el millón.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.318. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 120 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 122.755, hubo 2.260 muertes y 52.607 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.46 | El Salvador suspedió la fase dos de reactivación económica

En un giro inesperado, el presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció el domingo que se suspende la fase dos de la reactivación económica, que estaba programada a iniciar el próximo martes, y reiteró que lo que necesita el país es una estricta cuarentena nacional.

"Después de escuchar las opiniones de expertos y, sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una cuarentena estricta y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica'', dijo Bukele en su cuenta oficial de Twitter.

23.20 | Seguimiento estricto y testeos en Jujuy

El gobierno de Jujuy anunció que esta semana realizará un "seguimiento muy estricto" en las ciudades de San Pedro, La Esperanza, Perico y San Salvador de Jujuy, pintadas como zonas amarillas por la cantidad de contagios de coronavirus y afirmó que en la provincia se evidencia "una matriz por conglomerado".

23.00 | Maduro califica de "mentira" el acuerdo con la oposición para enfrentar la pandemia

El presidente Nicolás Maduro, calificó el domingo como un engaño un acuerdo que su gobierno firmó con la opositora Asamblea Nacional, para con el apoyo del brazo regional de la Organización Mundial de Salud (OMS), obtener recursos financieros para enfrentar la pandemia del Covid-19.

El ministerio de Salud de Venezuela y asesores del Congreso suscribieron el 1 de junio un plan, que permitía, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtener fondos y adquirir equipos de protección del personal de salud, mejorar la capacidad de diagnóstico y en el tratamiento clínico de casos confirmados.

22.20 | En Chile

Chile presentó un plan gradual para salir del confinamiento causado por el coronavirus, que rebrota en varios puntos del planeta, mientras Europa negocia un plan de recuperación y Washington defiende su cuestionada gestión de la crisis sanitaria.

La covid-19 ha matado a más de 604.000 personas en el mundo y contagiado a 14,4 millones desde que surgió en China en diciembre.

22.00 | México registra 39.184 muertes

México reportó el domingo 296 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, llevando el total de decesos a 39.184 según datos de autoridades de salud de la nación latinoamericana, que se mantiene en el cuarto lugar con más fallecimientos vinculados a la epidemia surgida en China.

Las autoridades reportaron también 5,311 nuevos contagios en las últimas horas, con lo que los casos acumulados llegaron a 344.224

21.30 | Tres recuperados por cada nuevo contagiado en Paraguay

Paraguay registró hoy tres personas curadas tras haber tenido coronavirus por cada nuevo infectado de la enfermedad, por la que fue internado el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, informaron fuentes oficiales.

En las últimas 24 horas se verificaron en el país 275 personas recuperadas, 92 nuevos contagios y dos fallecidos por Covid-19, informó esta tarde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

21.26 | Diez casos nuevos de coronavirus en Uruguay

Uruguay registró hoy 10 nuevos casos de coronavirus, ocho de los cuales están relacionados con un brote detectado en los últimos días en la empresa de medicina prepaga Médica Uruguaya, informó la prensa local.

El país sumaba 1.054 casos confirmados de coronavirus (10 en las últimas 24 horas), de los cuales 33 personas fallecieron (ninguna hoy) y 922 ya se recuperaron tras haberse infectado, informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

20.50 | Jefe de gobierno de Caracas dio positivo de Covid-19

El jefe de gobierno de Caracas, el dirigente chavista Darío Vivas, anunció que dio positivo en un test de detección de Covid-19.

"Me dirijo al heroico pueblo de Caracas como responsable de dirigir y acompañar las políticas del Gobierno de Distrito Capital. Informo que he resultado positivo" en una prueba PCR, publicó Vivas en Twitter la madrugada del domingo. "Desde ya me encuentro aislado, cumpliendo el tratamiento", agregó.

20.29 | Maduro reporta 408 casos y 2 muertos

Nicolás Maduro sostuvo hoy que en las últimas horas se confirmaron 408 casos positivos de Covid-19, y 2 muertos, que elevan a 11 mil 891 el total de infectados y a 112 el número de fallecidos por coronavirus en el país.

"Se registran 408 casos positivos de Covid-19, 396 de transmisión comunitaria, de los cuales el 61% (241 contagios) están ubicados en el Distrito Capital, mientras que 11 son importados y 1 por contacto internacional", dijo desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

20.20 | Perú supera los 13.000 muertos

Perú superó este domingo los 13.000 muertos por coronavirus, un día antes de la reapertura de restaurantes con público como parte de un proceso gradual de desconfinamiento, informó el ministerio de Salud.

Con 189 muertes en las últimas 24 horas, los decesos subieron a 13.187, según el balance diario del ministerio, desde que el 19 de marzo se informara del primer fallecido por coronavirus en el país andino.

En tanto, los casos de covid-19 subieron a 353.590, tras 4.090 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según el balance.

19.55 | Al borde de las 600.000 muertes

El mundo sobrepasó hoy la barrera de los 14 millones de casos confirmados de coronavirus y rondaba las 600.000 muertes por la enfermedad, en un contexto en el que los contagios seguían aumentando con fuerza en América, India y Sudáfrica, y reapareciendo en varios países que creían superada la peor parte de la pandemia. Los contagios en todo el mundo sumaban 14.043.176, según el balance diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 14.385.211, según reportaba esta tarde la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU, en inglés), y las muertes, 597.583 o 603.482, de acuerdo con ambas fuentes.

19.25 | Brasil reporta 23.529 nuevos casos

Brasil registró 23.529 nuevos casos confirmados de coronavirus y 716 muertes el domingo, informó el Ministerio de Salud. El total de casos del país alcanza los 2.098.389, mientras que los decesos debido al COVD-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, suman 79.488.

18.55 | 40 muertos más en la Argentina

18.35 | Fiesta y contagio en un boliche de Cordova, España

Al menos 73 personas de entre 400 que pasaron la noche en la discoteca Baylonia de Córdova, España, resultaron positivos de coronavirus. Con estos contagios forman el mayor brote de Andalucía, que ahora registra al menos 387 casos confirmados.

Lo escribió hoy el diario El País.(ANSA).

18.15 | Haití superó la barrera de los 7.000 contagios

Haití superó los 7.000 casos confirmados del nuevo coronavirus tras reportar hoy 78 nuevos contagios, 38 de ellos en departamento Oeste, mientras el país sigue adelante con el proceso de desconfinamiento y reactivación económica. En total, desde el inicio de la pandemia, Haití registró 7.053 enfermos (78 en las últimas 24 horas), de los cuales 3.877 se recuperaron, y 146 fallecidos, con una tasa de mortalidad del 2,07%.

17.45 | Desconfinamiento en Chile

El gobierno chileno presentó este domingo un plan de cinco etapas para la salida gradual de la cuarentena y restricciones impuestas hace más de cuatro meses en el país, uno de los más afectados de Sudamérica por el coronavirus con más de 8.500 muertos. En su presentación desde el Palacio de La Moneda, en Santiago, el presidente Sebastián Piñera anunció el plan "Paso a paso" que "será gradual, cauteloso y flexible" y que fija cinco parámetros. Su fecha de extensión y avance por etapas dependerá de la situación de cada comunidad y región del país.

17.25 | México bate nuevo récord de contagios

México, el séptimo país con más casos de coronavirus en el mundo, registró hoy nuevo récord con más de 7.000 nuevos contagios, mientras que varios estados se negaron a aceptar la orden del Gobierno nacional y anunciaron que no volverán a elevar el alerta por la pandemia. El Ministerio de Salud precisó que con los nuevos casos, la cifra se eleva a 338.913 y que 578 personas fallecieron en las últimas 24 horas. México es el tercer país latinoamericano con más casos, detrás de Brasil y Perú, pero el segundo en cantidad de decesos, con 38.888.

16.55 | Trump vuelve a minimizar la amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su gestión de la pandemia de coronavirus a pesar de que la enfermedad sigue al alza en la práctica totalidad de los estados del país antes de volver a dejar en el aire si reconocería inmediatamente su derrota en las elecciones del próximo mes de noviembre, en caso de ocurrir.En una entrevista con Fox News, Trump volvió a restar importancia al incremento de los contagios en el país, donde más de tres millones de personas se vieron infectadas, al asegurar que se trata de una consecuencia del aumento de los tests, aunque expertos aseguran que la tasa de positivos excede al incremento de las pruebas,

16.25 | Portugal, 250

Portugal registró hoy cerca de 250 contagios del nuevo coronavirus y cinco muertes, la mayoría en Lisboa y Valle del Tajo, según el reporte diario de la Dirección General de Salud nacional. La región de Lisboa y Valle del Tajo vuelve a concentrar la inmensa mayoría de los nuevos enfermos, 214 de 250, y todos los fallecimientos, como ocurre desde hace más de un mes.

15.55 | Situación crítica en Hong Kong

El coronavirus se está propagando sin control en Hong Kong, que registró un record diario de más de 100 casos. Lo informó la gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, ordenando nuevas medidas de distanciamiento social. "Pienso que la situación es verdaderamente crítica y no veo alguna señal de que la situación está bajo control", resaltó Lam a los periodistas.

15.25 | Multa de 135 euros

Las autoridades francesas anunciaron que la multa por no llevar mascarilla en lugares públicos cerrados será de 135 euros. El uso de mascarilla en lugares públicos cerrados es obligatorio a partir de este lunes. "Se llevarán a cabo controles no anunciados para hacer cumplir esta regla", informó el periódico 'Le Parisien', que cita fuentes gubernamentales.

14.55 | África supera los 700.000 contagios

La pandemia de coronavirus sigue creciendo en el continente africano y hoy superó los 700.000 casos confirmados, la mitad en Sudáfrica, el país más golpeado hasta ahora. En medio de constantes alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aceleración de los contagios y la consecuencias que la pandemia tendrá en este continente, África sumó más de 100.000 casos en solo una semana, según el informe de hoy de los Centros de Control de Enfermedades de África.

14.25 | Restricciones en Neuquén

El Gobierno de Neuquén adhirió por decreto a las medidas del Gobierno nacional en relación al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, pero informó que continuará con restricciones en la ciudad de Neuquén, Plottier y Centenario. El decreto, firmado ayer por el gobernador Omar Gutiérrez, indica que se prorrogarán "desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto inclusive, para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos y alcances de los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del decreto provincial 0689/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan".

13.47 | ¿Más cerca del fin?

13.24 | Portugal

El gobierno anunció cinco nuevos fallecidos y 246 contagios en las últimas 24 horas, hasta un total de 1689 decesos y 48.636 casos. Además, registró 33.369 recuperaciones. La región de Lisboa y Valle del Tajo vuelve a concentrar la mayoría de los nuevos casos, un 87 por ciento (214 nuevos contagios) y todos los fallecimientos. Cuatro de las cinco muertes ocurrieron a personas de 80 años o más.

13.00 | Tras ocho días

El dirigente social Luis D'Elía recibió "el alta parcial" tras 8 días internado en el Sanatorio Otamendi por haberse contagiado de coronavirus y regresará a su casa para continuar el proceso de recuperación bajo una "rigurosa cuarentena". "Me dieron el alta parcial después de 8 días. Me voy a casa a cumplir el resto de una rigurosa cuarentena. Un cariño inmenso a todes por tanta solidaridad y tanto afecto", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

12.22 | Solidaridad

Como respuesta a la saturación del sistema sanitario en Bolivia, médicos y otros profesionales son voluntarios en el grupo "Ángeles contra el Covid", que atiende a pacientes con un enfoque diferente al de la salud pública. "Nosotros sustentamos que a la enfermedad hay que atacarla en los primeros niveles. Es donde, como país de menores recursos, podemos marcar una diferencia", dijo uno de los coordinadores de este equipo. En apenas dos meses, estos 350 voluntarios, en su mayoría profesionales de la salud, atendieron gratuitamente a 7200 pacientes en la ciudad de Santa Cruz (este), cabecera de la región más afectada.

12.00 | Italia

Las autoridades de la región que incluye Roma advirtieron a los ciudadanos que podrían ordenarse cuarentenas locales si se detectan más picos de infecciones. Alessio D'Amato, comisionado de salud de la región de Lazio, dijo que se registraron 17 nuevos casos, 10 de ellos importados de otros países.

11.38 | Nueva recomendación

Las personas con coronavirus que hayan desarrollado "una enfermedad leve o moderada" sin hospitalización y "después del décimo día se encuentren en buen estado clínico y con síntomas estables" pueden recibir en ese momento "el alta de aislamiento con seguridad sin necesidad utilizar la (prueba) PCR", informó el Ministerio de Salud.

11.16 | Preocupación

10.52 | Quedarse en casa

Las autoridades de Cataluña instaron a más de 96.000 personas de tres municipios a quedarse en casa, mientras los casos de coronavirus seguían aumentando en España. En un comunicado, el Govern de la Generalitat pidió a las personas que viven en los municipios de Figueres y Vilafant, en la provincia de Girona, y en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona, a no salir a la calle, excepto para aquellos viajes imprescindibles.

10.24 | En Caracas

El jefe de gobierno del Distrito Capital de Venezuela, el chavista Darío Vivas, informó que se contagió del nuevo coronavirus. "Me dirijo al heroico pueblo de Caracas como responsable de dirigir y acompañar las políticas del gobierno de Distrito Capital. Informo que he resultado positivo a la prueba del PCR por Covid-19", explicó en Twitter.

10.01 | Por una fiesta

Treinta y nueve personas fueron detenidas en Alemania tras ser atacada la Policía con una "lluvia de botellas" en una fiesta al aire libre en el centro de Fráncfort, a la que asistían miles de jóvenes. Cinco oficiales resultaron heridos en disturbios que se iniciaron a las tres de la madrugada cuando los oficiales intervinieron al producirse una pelea que implicaba a una treintena de personas. El lugar del incidente, una plaza, se convirtió en habitual centro de aglomeraciones, que la prensa denomina "fiestas del coronavirus", mientras los bares y clubes siguen cerrados.

9.40 | Arma nuclear

En medio de advertencias de posibles rebrotes, el primer ministro británico, Boris Johnson, comparó la imposición de una nueva cuarentena con un arma nuclear y advirtió: "Sin duda no quiero emplearla". "Ya no puedo abandonar esa herramienta, al igual que no abandonaría un mecanismo disuasorio nuclear, pero es como un disuasorio nuclear, sin duda no quiero emplearlo. Y no creo que vayamos a estar en esa posición de nuevo", aseguró.

9.17 | Estrategia

La ciudad de Santa Fe inicia su "Semana del Amigo" con la idea de extender los festejos durante varios días para evitar que las reuniones se concentren en una sola jornada y que se den aglomeraciones que puedan favorecer los contagios. La idea, que partió de un grupo de entidades vinculadas a la gastronomía, fue avalada por el intendente Emilio Jatón, quien llamó a realizar festejos "en paz" y con todas las medidas de precaución para cumplir con el distanciamiento social.

8.55 | Economía

8.31 | En rebeldía

Los estados mexicanos de Baja California Sur, Yucatán, Quintana-Roo, Jalisco y Tabasco se negaron a aceptar la orden del Gobierno y anunciaron que no volverán a elevar el alerta por coronavirus, según publicó hoy la prensa local. El viernes pasado, en plena curva ascendente de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado el nuevo mapa nacional según el semáforo epidemiológico que marca el nivel de riesgo de cada región frente a la pandemia: 18 estados en color rojo y 14, en naranja. Pero, por primera vez, un grupo de gobernadores, incluidos algunos aliados del mandatario, se negaron a aceptar dar marcha atrás y volver a rojo.

8.04 | CABA

Un total de 14 personas fallecieron ayer en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual llegan a 859 las muertes por coronavirus, en tanto que 1074 fueron los nuevos diagnósticos positivos. Así lo informó el Ministerio de Salud porteño en su reporte diario, en el que consignó además que la cantidad de casos acumulados desde que comenzó la pandemia es de 44.148 mientras que el porcentaje de letalidad acumulado es de 1,95. Las altas acumuladas son 16.348, de las cuales 264 se dieron ayer.

7.35 | Máximo

Japón registró 662 nuevos casos de coronavirus, el número diario más alto desde que se levantó el estado de emergencia, el 25 de mayo. Sin embargo Tokio, la capital, confirmó un descenso significativo del número diario de contagios por debajo de los 200 por primera vez en cuatro días. Pero la situación es cada vez más preocupante en otras prefecturas, como la de Osaka, que anunció 89 casos de coronavirus.

7.11 | Situación "crítica"

Las autoridades de Hong Kong advirtieron de que el coronavirus se está extendiendo en la ciudad y alertaron que la situación no está controlada, con más de 100 nuevos casos en las últimas 24 horas. "Pienso que la situación es realmente crítica y no hay signos de que vaya a ser controlada", dijo la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la prensa, instando a los habitantes de este territorio semiautónomo a incrementar las medidas de distancia social.

5.20 | Hackers

El embajador ruso ante Gran Bretaña rechazó las acusaciones de que los servicios de inteligencia de su país intentaron robar información sobre una vacuna del coronavirus. Andrei Kelin dijo en una entrevista en la BBC que la denuncia realizada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá "no tiene sentido". "No me creo esta historia en absoluto, no tiene sentido. Supe de su existencia (de los hackers) por los medios británicos. En este mundo, resulta imposible atribuir a ningún país cualquier clase de ataque informático".

4.56 | Baja

Rusia registró 6109 nuevos casos de infección y 95 muertes en el último día, elevando los números acumulados a más de 770.000 contagios y más de 12.300 decesos. La cifra de nuevos decesos supone el menor número de víctimas mortales desde finales del mes pasado. Según las autoridades, 3341 pacientes se recuperaron de la enfermedad en un día, hasta un total de 550.344 a nivel nacional.

4.29 | Comida gratis

En medio de una calle solitaria de Los Ángeles, una heladera roja llama la atención. "Comida gratis", se lee en la puerta superior y en letras blancas con borde púrpura. Limpia, iluminada y fría, tiene leche, frutas, vegetales, pollo, jugos, quesos, todo a disposición de quien lo necesite. Es uno de las varias "heladeras comunitarias" que desde principios de julio comenzaron a aparecer en las calles de esta ciudad, ya con altísimos índices de indigencia y muy golpeada por la crisis económica generada por el brote.

4.07 | Pekín

La ciudad china completó 13 días consecutivos sin registrar un incremento en el número de casos de transmisión local del nuevo coronavirus. Ayer no se reportaron nuevos casos asintomáticos ni sospechosos de Covid-19. Entre el 11 de junio y el 18 de julio, la capital reportó 335 casos confirmados, de ellos 132 permanecen hospitalizados y 203 fueron dados de alta.

3.45 | Recién nacidos

85 bebés dieron positivo en Texas y todos tienen menos de un año, señaló Annette Rodriguez, directora de Salud Pública del condado Nueces en Corpus Christi. "Estos nenes ni siquiera han cumplido su primer cumpleaños. Por favor ayúdennos a parar la propagación de la enfermedad'' quedándose en casa salvo para hacer viajes necesarios, respetando el distanciamiento social y utilizando máscaras en los espacios públicos, señaló la funcionaria.

3.22 | Australia: obligatorio el uso de máscaras en Melbourne

El ministro principal del estado australiano de Victoria, Daniel Andrews, anunció el uso obligatorio de tapabocas en Melbourne ante el aumento de casos de coronavirus. Victoria, cuya capital es esta ciudad, registró 363 nuevos casos y tres fallecidos más, lo que asciende el número de decesos en el estado a 122.

3.01 | India y un nuevo aumento récord

El Ministerio de Salud reportó 38.902 contagiados en 24 horas y 543 nuevas muertes, para un total de 26.816 fallecidos. Mientras que el número de personas que superaron el virus seguía creciendo. Por el momento se curaron 677.422 pacientes en todo el país, según datos del Ministerio de Salud, lo que supone una tasa de recuperación del 62,82%.

2.30 | Bolivia vuelve a batir récord

El país registró un récord de contagios de coronavirus en un día al sumar más de 2.000 contagios en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud. Santa Cruz congrega hasta el momento el mayor número de contagios a nivel nacional, con 29.484; seguida de La Paz, con 8.922; y Cochabamba, con 6.277.

2.05 | El Salvador reabriría su economía pese al aumento de infectados

El presidente de ese país, Nayib Bukele, aseguró este sábado que no postergará más el proceso de reapertura de la economía, a pesar de que los casos de coronavirus se han incrementado en el país. "Sí habrá segunda fase de reactivación económica el 21 de julio", dijo el mandatario en una rueda de prensa.

1.26 | Colombia superó los 190.000 contagios

Con 8.560 nuevos positivos el país registró hasta el momento 190.700 contagios y 6.516 personas murieron a causa de la pandemia, 228 más en las últimas 24 horas.

00.18 | China anunció 13 casos confirmados

Luego del brote en la ciudad noroccidental de Urumqi, esta cifra elevó los infectados a 30.China tiene solamente a 251 personas en tratamiento contra el Covid-19. Otras 151 personas son observadas en aislamiento por mostrar señales del virus o porque dieron positivo sin acusar síntomas.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters