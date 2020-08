Reporte del lunes 3 de agosto Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 09:02

En el día que se hizo oficial la prohibición de mantener reuniones sociales a lo largo de todo el país, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, volvió a enfatizar que "son extremadamente peligrosas", ya que representan "el lugar perfecto para que el virus se transmita de persona a persona".

Si bien la medida decretada por el presidente Alberto Fernández no modifica lo que ya estaba vedado en el ámbito de la Ciudad, el ministro de Salud recalcó, una vez más como en otras oportunidades, que si las familias y amigos precisan encontrarse algunos minutos lo hagan en la vía pública, mientras salen a caminar, de 18 a 10, con tapabocas y manteniendo el distanciamiento social.

Al ser consultado por otras dolencias típicas para la época invernal, Quirós destacó que hubo una "caída crítica" en enfermedades como la bronquiolitis, que afecta a los niños, y en virus como la influenza. "La ocupación de camas es plena todos los años tanto en pediatría como en adultos, por eso esta prudencia de mantener camas", explicó el funcionario porteño. Y advirtió, preocupado, "la parte negativa es que la gente se retrae de las consultas por problemas cardíacos, por ejemplo, por miedo al Covid-19. Vean la posibilidad de acercarse a un centro de salud. No dejen de atenderse".

Quirós dijo que "se necesitan donantes de plasma, es muy importante". El ministro indicó que aunque todavía no hay un trabajo de investigación científica válido para estar seguros de cuál es la diferencia en el beneficio entre quienes le dieron el plasma y a quienes no, "se sabe que si el plasma se da muy tardíamente el beneficio es nulo".

"El 20 por ciento de los convivientes que estaban asintomáticos, pero vivían con una persona que se había enfermado, dio positivo. Esto muestra la intensidad de la enfermedad asintomática y la transmisibilidad que tiene el virus", dijo el ministro Quirós al dar a conocer los primeros resultados del nuevo test por saliva para detectar contagios que comenzó a implementarse días atrás tras validar el método junto con la gente del (Instituto) Malbrán y del (Hospital) Muñiz.

El subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, participaron también de la conferencia de prensa.

En diálogo con radio Mitre, el vicejefe de gobierno Diego Santilli se refirió a cómo avanza la flexibilización en la Ciudad: "Hemos decidido que la segunda etapa comience más adelante. Vamos a evaluar los casos de esta semana, pero el tenis está ahí, por comenzar". Con la apertura de nuevos comercios, ubicados en grandes avenidas que no incluyen zonas de alto tránsito, como Once o avenida Avellaneda,"es casi la totalidad del comercio, quedaría muy poco no trabajando".

Radiografía de la pandemia en la Ciudad

Casos confirmados hasta el momento: 61.776

Personas recuperadas: 21.885

Fallecidos: 1304

Ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público: 60%

316 residencias geriátricas que registraron al menos un caso de coronavirus: 2785 personas infectadas y 329 adultos mayores han fallecido.

Conferencia de la ciudad sobre la situación frente al nuevo coronavirus (03/08./2020) 07:31

Video