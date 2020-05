Coronavirus. Multitudinaria marcha contra la imputación de médicos en Córdoba

El brote de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, donde hubo 56 contagios y 11 muertes, despertó la controversia en Córdoba; incluso hubo una marcha a favor de los médicos imputados Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CORDOBA.- El silencio de más de 60 días en el centro cordobés se quebró. Hubo bocinas, saludos y gritos de apoyo por más de una hora en la masiva autoconvocatoria de los profesionales de la salud contra las imputaciones judiciales a dos médicos. Se los acusó de ser presuntos responsables de la propagación del coronavirus en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, donde hubo 56 contagios y 11 muertes. Alrededor de 1500 autos y unas 3000 personas participaron de la marcha, que impulsó a la gente a salir de sus casas para aplaudirlos y apoyarlos. Muchos de quienes iban en los vehículos se emocionaron.

"Ni héroes ni asesinos, somos médicos"; "basta de malos tratos"; "todos somos uno"; y "basta de culparnos, basta de amenazas, basta de condenar inocentes" fueron las consignas que más aparecieron en los carteles hechos a mano, con fibrones, sobre hojas blancas.

La recorrida empezó en la plaza Colón hasta la puerta de los tribunales, atravesando el centro de la ciudad. Filas y filas de vehículos tocaban bocina. Sin discursos. Solo la protesta ante la decisión de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), que consideró que Lucas Figueroa, que detectó que tenía el virus al hisoparse por decisión propia, y Marcelo Santiago Lázaro, director médico de la institución, incurrieron en la propagación de la enfermedad .

A Figueroa se lo acusó de "propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", de acuerdo con los artículos 45 y 202 del Código Penal. Mientras que a Lázaro se lo imputó por "propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas". El dueño del geriátrico, Rafael López Peña, que es padre de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, no fue imputado.

Pese al coronavirus en Córdoba, muchos médicos salieron a la calle y se manifestaron contra la imputación de dos colegas del geriátrico Santa Lucía de Saldán Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Los autoconvocados empezaron a sorprenderse cuando los cordobeses que hoy podían salir a hacer una caminata recreativa se frenaron para apoyarlos. Los alentaron y aplaudieron. Cuando minutos después de las 17 comenzaron a circular los autos, se sumó gente desde los balcones de los edificios céntricos y aparecieron banderas argentinas. Los profesionales respondían desde los autos sacudiendo sus chaquetillas o algún cartel. Nunca dejaron de sonar las bocinas.

Los profesionales designaron a dos colegas para hablar con los medios oficialmente. No quisieron un acto con oradores. Raúl Audenino -uno de los indicados para hacer declaraciones- dijo a LA NACION: "Nos sorprendimos nosotros mismos con este apoyo y participación. La Justicia podía seguir investigando sin imputar. Mucho más cuando nunca se encontró al paciente cero del geriátrico. Hay un 30% de asintómáticos del Covid-19, cómo hacés para tomar decisiones sobre esa base".

La movilización se replicó en otras localidades de la provincia, como Río Cuarto (donde el cartel más repetido fue "La salud hace Patria; la Justicia cuarentena"), Mina Clavero y Villa María, donde también hubo masivas caravanas de autos. Aunque no opacaron los reclamos por las imputaciones, hubo otras quejas que estuvieron presentes, como los sueldos que consideran bajos respecto de otras prestaciones. O el recorte de horas en la Dirección de Especialidades Médicas de la Municipalidad de Córdoba y la escasez de insumos en los hospitales.

"Una locura, no se puede creer la imputación. Algo fuera de toda lógica", repetía un médico de más de 60 años que insistió en que la decisión de la Justicia es un "ataque" a su "actividad diaria". A su lado, una profesional más joven del Hospital de Urgencias sostuvo: "Cómo si fuera simple determinar quién contagia a quién. Empezás a preguntar y es 'estuve con mi hermana, fui al súper. a no, creo que esa semana no fui'. Las acusaciones son un disparate".

Hubo críticas al gobierno de Córdoba por sospechar de presiones políticas a la Justicia. "La jugada les salió mal, esto es contundente. Todos somos los acusados", indicó uno de los médicos que encabezó el recorrido. Los drones siguieron las cuadras y cuadras de caravana compacta.

Cerca de 3000 personas y 1500 autos participaron de la marcha en Córdoba, en contra de la imputación contra dos médicos por los casos de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía de Saldán Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Ante las primeras reacciones de los médicos por las acusaciones, el Ministerio Público Fiscal indicó que las imputaciones "de ninguna manera tienen vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria". Además, señaló que el fiscal Andrés Godoy actuó con "abundante prueba informativa y documental incorporada" y que se detectaron "graves y serios incumplimientos e irregularidades".

"El médico acusado -en referencia a Figueroa- tiene los diálogos con las autoridades del geriátrico donde les advierte de que incumplían normas. Él se hizo hisopar y ahora es el principal acusado. ¿En el Italiano que va a hacer el fiscal, acusar a todos?", indicó un cardiólogo que era parte de la marcha.

En el Hospital Italiano de Córdoba hubo un brote de 106 contagios y varias muertes. El establecimiento fue cerrado y sus pacientes evacuados.

Antes de la marcha, las autoridades del Consejo de Médicos se reunieron con el ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo. Andrés de León, presidente de la entidad, señaló a LA NACION que le manifestaron la "preocupación del colectivo de la salud, que está muy golpeado. Por supuesto, nos referimos a las imputaciones pero no fuimos a pedir la intervención del Ejecutivo porque no corresponde. Hablamos de otros temas y quedamos en seguir dialogando".