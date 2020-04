Coronavirus: murió un médico de 56 años

El médico Héctor Bornes murió por el coronavirus

23 de abril de 2020 • 20:30

Murió el doctor Héctor Bornes, de 56 años, por el cornavirus. El médico trabajaba en el Hospital Ángel Marzetti y se había aislado el 14 de abril de manera voluntaria al sentir síntomas. Finalmente el jueves se confirmó que tenía Covid-19, por lo que fue internado en el Hospital Ramón Carrillo, de Cañuelas, y luego fue trasladado al Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner donde murió esta tarde. Su esposa, la pediatra Silvia Marelli, está en aislamiento porque también está infectada con el virus.

El medio Info Cañuelas lo contactó por la mañana para conocer su estado de salud, y el respondió: "Nunca me gustó estar en las noticias, no soy mediático, y siempre cultivé un perfil bajo los últimos 30 años. Les agradezco la consulta, pero prefiero no hablar". Luego, cuando le consultaron cómo se sentía, contestó: "Como se puede".

Al confirmarse la muerte del profesional, el municipio de Cañuelas emitió un comunicado en el que lamentan la muerte de Bornes y explican que la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo para homenajearlo.

Además, añaden: "Expresamos por este medio nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a sus hijos y su esposa. El 'Chino' como lo conocían sus compañeros de trabajo en el Hospital fue siempre depositario del cariño y el respeto de todos".

En el documento, resaltan también la importancia de "extremar los cuidados para el personal de salud" por tratarse de las personas más expuestas "en la lucha contra este enemigo invisible". También reflexionan sobre cuan importante es que el país no se "relaje en el esfuerzo por evitar la propagación del Covid-19, manteniendo estrictamente las medidas de aislamiento".

Bornes era oriundo de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y se desempeñaba desde hace más de 30 años en el hospital y en las salas de atención primaria de Santa Rosa y Los Pozos.

Tal como consigna el medio local, había tenido un infarto hace aproximadamente 5 años y en los últimos tiempos tenía bajos niveles de plaquetas.

El médico tenía dos hijos, Sebastián y Manuel, y el 7 de mayo cumpliría 57 años.