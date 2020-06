El centro fue inaugurado en el 2004 y aloja a 150 personas con diferentes tipos de discapacidad Crédito: Facebook

Temor y angustia se vive dentro de un hogar que asiste a personas con discapacidad en la localidad de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes, luego de que se confirmaran al menos 24 contagios de coronavirus Covid-19. Además, se investiga la muerte de una mujer para saber si fue causada por el virus.

El lugar en cuestión se llama Centro de Rehabilitación Villa del Sol y está situado en Avenida San Martín 536 en el centro de la localidad. Fue inaugurado en 2004 y allí asisten alrededor de 150 personas con diferentes tipos de discapacidad motora y neurológica de entre 18 y 60 años.

En diálogo con LA NACION, Mariana Pozo, coordinadora general de Villa del Sol, explicó: "Hoy la Municipalidad testeó a 6 personas más y el PAMI , que tiene muchos afiliados acá, a 10 personas más. Estuvimos 100 días con todos los protocolos activos esperando que el virus no ingresara a la institución, pero la semana pasada se confirmó el primer caso y se generó un brote que se inició por el sector de enfermería luego de que dos trabajadores dieran positivo al test. Ellos ingresaron el virus en la institución y se expandió entre las personas vulnerables que están alojadas".

En un comunicado, desde el hogar y centro de día Villa se detalló: "Al día de la fecha se diagnosticaron con Covid-19 positivo 12 residentes de la institución en su modalidad hogar y 12 trabajadores de la institución, aplicándose de forma inmediata los protocolos vigentes, asilándolos del resto de la población".

"Asimismo, en la madrugada de ayer se produjo el fallecimiento de un residente, al cual se le han realizado los estudios correspondientes a los fines de determinar las causas del deceso", agregaron en el comunicado.

Sobre esa muerte, Pozo detalló a este medio: "La paciente falleció de un paro respiratorio, pero sin síntomas de Covid-19. Igual la municipalidad le hizo el hisopado. Era una mujer adulta, con síndrome de Down que tenía obesidad e hipertensión y asma. No es habitual que los pacientes fallezcan en la institución. No estaba entre las personas aisladas por algún síntoma de coronavirus".

Desde Villa del Sol aseguraron que "la situación ha sido comunicada permanentemente a las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, a las de la Municipalidad de Quilmes, a la Agencia Nacional de Discapacidad, al PAMI y a las distintas obras sociales, quienes rápidamente se han puesto a nuestra disposición y nos han efectuado recomendaciones acerca de las medidas a tomar para seguir protegiendo a nuestros residentes y equipos de trabajo".

"Se está testeando a los pacientes que tienen algún síntoma. Es una situación real, está todo declarado ante la Agencia Nacional de Discapacidad, el Municipio, Pami y el gobierno provincial. No se oculta nada. Tenemos un sector de aislamiento dentro de la institución y los casos que se complicaron son derivados", agregó Pozo.

En tanto, desde el municipio de Quilmes, explicaron a LA NACION: "Teníamos 11 pacientes confirmados que se aislaron en un piso separado del resto de los pacientes. Más un personal que los asistía solo a ellos. Dos de estos pacientes fueron derivados entre domingo y lunes porque tuvieron complicaciones".

"Había también 10 pacientes sospechosos, con síntomas, que íbamos a ir a hisopar hoy a la mañana. Una de esas pacientes es la que murió", dijeron y agregaron: "El viernes, junto con PAMI y el Ministerio de Salud, haremos una estrategia de testeos al azar entre los internados y parte del personal en el marco del programa de vigilancia epidemiológica para las comunidades cerradas".

En la actualidad, Quilmes es el segundo partido bonaerense con mayor cantidad de contagios. En total, hasta las 14.30 de hoy, los casos confirmados eran 2470. De ese total, 31 fallecieron y 963 recuperados.