A 100 días desde que se dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la realidad del coronavirus Covid-19 en el país es muy disímil. Más del 80% del territorio nacional logró frenar la circulación del virus SARS-CoV-2, pero en el resto los casos suben en forma exponencial desde hace más de una semana.

Incluso, ayer se anunció que desde la semana que viene y hasta el 17 de julio, el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), que incluye la ciudad de Buenos Aires y los 40 partidos que componen el cornubano bonaerense, ingresarán a una "cuarentena estricta" muy similar a la "Fase 1" del ASPO, durante la cual la circulación de personas se ubicó por debajo del 10% de lo habitual antes de la pandemia.

Sin embargo, cinco partidos del conurbano, a raíz de sus índices positivos y por las condiciones demográficas que presentan, continuarán en la "Fase 3". La noticia fue recibida con entusiasmo y cierto alivio por parte de la población y las autoridades de los cinco municipios, que mantendrán su lento camino de reapertura.

Mientras que cinco partidos acumulan el 40% de los contagios, los cinco exceptuados, en conjunto, suman solo el 1,4% de los casos acumulados en el conurbano a esta esta tarde -suman 27.292-.

Entre Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Brandsen suman 384 casos positivos, esto representa tan solo el 1,4% del total de casos en la provincia de Buenos Aires

Uno por uno, los cinco partidos

Exaltación de la Cruz: Es el que mejores números de contagio presenta entre los cinco exceptuados. Tan solo cuentan con 19 casos positivos, según lo informado en la Sala de Situación de Covid-19 que creó el Ministerio de Salud bonaerense y que se actualiza entre dos y tres veces por día.

Además, siete personas ya recibieron el alta, tres fallecieron y 276 casos sospechosos fueron descartados. Son más mujeres que hombres los infectados, y cuatro de los casos positivos son trabajadores de salud.

En diálogo con LA NACION, consultados sobre cuáles fueron los motivos que permitieron tener tasas tan bajas de contagiosidad al partido, Guadalupe Bravo, subsecretaria de Salud, dijo: "Hicimos a rajatabla toda la cuarentena. Se controló a los comercios que tenían que estar cerrados que cumplieran con la medida. Se colocaron los arcos sanitizantes, se compraron pistolas para tomar temperatura a todas las personas que llegaran al distrito. En los bancos se hicieron operativos para que la gente no se amontonara".

"Desde un comienzo hicimos todo estricto. Tenemos un gran control de los que quieren ingresar. Es un gran trabajo del municipio y de voluntarios", explicó la funcionaria del partido comandado por Diego Nanni, y agregó: "En el hospital se construyó una segunda entrada para separar los ingresos de Covid-19 y el de otras patologías. Llamamos a todos los que volvieron del exterior, se les hizo seguimiento".

Según explicaron, a pesar de no tener una gran estructura propia, se logró atender todos los casos dentro del sistema de salud propio para evitar los traslados de personas. "Somos una comunidad bastante solidaria. Hay grupos solidarios que entregan alimentos en los barrios, más allá de la ayuda del Estado. Son todas pequeñas acciones que se sumaron para cuidar a la comunidad".

"Tenemos un programa propio que se llama 'cuidando el barrio' donde salimos a controlar en los barrios vulnerables. Les damos un folletos y elementos de higiene para que puedan cuidarse".

Brandsen: Este partido fue noticia a principios de la pandemia cuando se detectaron varios contagios dentro de una misma clínica, que debió ser cerrada. Sin embargo, la situación se logró controlar y solo registra 33 contagios, un muerto y 185 personas testeadas dieron negativo.

Aquí también la mayor parte de los contagiados corresponden a mujeres y más de un tercio de los infectados contrajo el virus sin haber estado en contacto con una persona infectada o haber viajado al exterior.

Cañuelas: Con tan solo 58 casos, este partido solo tiene tres muertos por coronavirus Covid-19 y los recuperados reportados por las autoridades provinciales ya son 14. En el partido, que dirige Marisa Fassi, más de la mitad de los infectados son "casos comunitarios" y el 11% es personal de salud. Los testeados son 461.

"Cañuelas tiene algunas particularidades que hacen que más allá de que hasta el momento tenemos buenos indicadores, no podamos descuidarnos. Es un Municipio muy conectado, no solo por rutas y autopistas, sino que mucho cañuelenses trabajan en otros distritos. La mayoría de los contagios que tuvimos fueron de vecinos que por trabajo se vinculan con otros municipios del AMBA", dijo a LA NACION la intendenta.

La mandataria agregó: "Creo que el mérito de que podamos seguir en 'Fase 3' no es solo del Gobierno Municipal sino de la comunidad. Si bien formamos parte del AMBA, nosotros entendemos que tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, no tenemos grandes centros comerciales y tomamos la decisión de ir habilitando algunas actividades y comercios con protocolos muy estrictos. La realidad es que los comerciantes estuvieron a la altura de la circunstancias, adaptando sus locales para cuidar a sus empleados y clientes. Me da satisfacción que dentro de este momento tan difícil puedan seguir trabajando así".

"Hemos tenido también un trabajo epidemiológico muy activo desde el primer día, identificando rápidamente los casos y aislando los contactos. La semana pasada gestionamos la llegada del Programa DetectAR a la localidad de Máximo Paz, donde se concentra más de la mitad de los casos de todo el distrito, y esta semana lo vamos a repetir. Los expertos nos dicen que la mejor estrategia es crear estas barreras sanitarias, y eso se hace con una política activa de búsqueda y seguimiento de casos", cerró Fassi.

Zárate: Con solo 2 muertos sobre un total de 133 confirmados, es, de los cinco partidos exceptuados, el que tiene la tasa de letalidad más baja, con el 2%.

Además, es uno de los partidos con mayor porcentaje de recuperados, ya que más del 42% superó el virus SARS-CoV-2. En tanto, testeó a 797 habitantes. El 46,3% de los casos son comunitarios y el 57,5% de los infectados son hombres.

Campana: Es, de los cinco partidos exceptuados, el que tiene más casos confirmados, con 141. De ese total, 64 ya superaron la enfermedad y son seis los fallecidos. Testearon casi a mil vecinos y los casos comunitarios representan el 45,1%.

Consultados por LA NACION sobre cuáles consideran que fueron los motivos que les permitieron controlar el virus, dijeron: "Esto lo logramos gracias al trabajo que hicimos en estos 100 días, por un lado preparando el sistema de salud, que es municipal, triplicando las camas críticas del hospital, triplicando la cantidad de respiradores, creando 122 camas de aislamiento".

"Por otro lado, se consiguió realizando operativos de detección en cada barrio de la ciudad donde hubo casos confirmados o sospechosos. Eso nos permitió contener el contagio. El 10% de los casos positivos que registró el sistema de salud público fue detectado en esos operativos", explicaron desde la administración de Sebastián Abella.

