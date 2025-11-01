Corrientes: murieron cuatro personas tras el choque entre dos camionetas

Cuatro personas murieron este viernes por la mañana tras un trágico choque entre dos camionetas en la Ruta Nacional 12, provincia de Corrientes. Uno de los vehículos se prendió fuego y explotó tras el impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 en el kilómetro 1304 de la arteria nacional, en el tramo entre la localidad correntina de Ituzaingó y la capital misionera de Posadas.

De acuerdo a las primeras informaciones, una Ford Ranger y una Toyota Hilux chocaron de frente cuando uno de los vehículos quiso realizar una maniobra de sobrepaso a un camión en la ruta de doble mano. Sin embargo, de frente venía la otra camioneta. Ahí se generó el fuerte impacto.

Choque en Corrientes: cuatro muertos El Litoral

En tanto, en el lugar no se registraron señales de intento de frenado antes del choque, según consignó el medio correntino El Litoral a partir de lo que dijeron testigos.

La magnitud del impacto entre las camionetas provocó que la Ford Ranger se saliera del asfalto hacia la banquina, se prendiera fuego y luego, producto del contacto con el combustible, se produjera una explosión.

🚨 Tragedia en Ruta 12: choque frontal cerca de Ituzaingó 💥



Dos camionetas colisionaron esta mañana en el km 1304 de la Ruta Nacional 12, dejando al menos dos víctimas fatales. El hecho ocurrió cerca de las 8:00, a unos 40 km del acceso a Ituzaingó. pic.twitter.com/05DB0L0WLz — Cadena de Radios (@Cadena_deRadios) October 31, 2025

Personal de Bomberos y los servicios de emergencias llegaron rápidamente al lugar y montaron un amplio operativo de rescate que también consistió en cortar el tránsito para asegurar la escena.

Los cuatro muertos son los ocupantes de ambos vehículos. En la Ford Ranger las víctimas fueron identificadas como Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti. Por su parte, en la Hilux fallecieron Amel Raúl López, de 32 años, y María Hebe López Beristayn, de 59 años. En esa camioneta viajaba también un joven de 27 años que logró salir del habitáculo por sus propios medios y fue trasladado a un centro de salud con lesiones leves.

Dos de las víctimas eran de Encarnación, Paraguay, mientras que las otras dos eran de Posadas.

Tras la remoción de los vehículos y las tareas de los equipos de auxilio, la ruta quedó habilitada para la circulación varias horas después, de acuerdo al medio correntino citado.

El Diario Época indicó además que se efectuaron las diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaría Segunda de Ituzaingó se inició la actuación sumarial pertinente.