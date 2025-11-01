Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 1 de noviembre: las provincias afectadas

Tras una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con una temperatura más baja que el promedio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este 1 de noviembre no se esperan fenómenos atípicos, sino que el tiempo seguirá en la misma línea. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para sectores del norte, centro y sur del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de posibles fenómenos meteorológicos con capacidades de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.

Las zonas afectadas por la alerta por tormentas serán Misiones, el este de Formosa y sectores de Mendoza, La Rioja y San Luis, donde la intensidad será variada. Las lluvias podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 1 de noviembre

En tanto, el aviso de nivel amarillo por vientos fuertes regirá en San Juan, la zona cordillerana de La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para donde se anticipan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90. En la zona cordillerana, correrán, aproximadamente, a velocidades entre 50 y 70, con ráfagas que podrían alcanzar los 90.

Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C, en la misma línea que los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 27°C, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y aparecerán más nubes a partir de la tarde. Además, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 85%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 15°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado y vientos que tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además habrá una humedad del 82%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 27°C en Córdoba, 15°C y 27°C en Tucumán, 15°C y 26°C en Santa Fe, 15°C y 26°C en Entre Ríos, 10°C y 28°C en Jujuy, 11°C y 26°C en Salta, 18°C y 27°C en Misiones, 18°C y 25°C en La Rioja, 15°C y 29°C en Santiago del Estero, 13°C y 22°C en San Luis, 14°C y 25°C en San Juan, 14°C y 22°C en Mendoza, 10°C y 25°C en Río Negro, 12°C y 24°C en Chubut y 2°C y 10°C en Santa Cruz.