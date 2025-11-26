Cortarán la autopista Dellepiane durante tres días por obras: cuándo estará cerrada

Esta semana comenzó el megaoperativo en la autopista Dellepiane para montar las tres vigas que conformarán la estructura del puente peatonal Piedra Buena. Según indicaron en LN+, los carriles de ambas manos permanecerán cerrados al tránsito durante tres días.

Desde el gobierno porteño afirmaron que más 50 personas trabajaron este miércoles para montar una viga de 13 metros de largo por 4,5 de ancho, con un peso de 80 toneladas. “Para hacerlo se requirieron dos grúas con capacidad para 300 toneladas en un trabajo coordinado sobre las columnas que se construyeron a los costados de la calzada”, detallaron.

Cortaran una autopista portena durante tres noches para montar un nuevo puente

Cuándo estará cerrada la autopista Dellepiane

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada al tránsito vehicular este miércoles y jueves en ambos sentidos entre Larrazábal y General Paz, a partir de las 22 y durante siete horas.

“Esta noche, y mañana a la noche se repetirá este operativo para montar las otras dos vigas, de 21 metros de largo x 4,5 de ancho, con 112 toneladas de peso, que completarán la estructura del puente”, precisaron en un comunicado.

Au. Dellepiane: montaron la primera viga del nuevo puente

Por dónde se desviará el tránsito

Durante los cortes, el tránsito que circule por la autopista Riccheri en sentido al centro será desviado hacia avenida General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos como empalmar con autopista Perito Moreno o usar avenida Directorio - avenida San Juan; avenida Roca o avenida 27 de Febrero.

En sentido contrario, hacia Provincia, el tránsito que pase por autopista Dellepiane deberá salir en Larrazábal y, desde ahí, podrá seguir hasta avenida General Paz por colectora, o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de autopista Perito Moreno, para conectar con avenida General Paz - Riccheri.