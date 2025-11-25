Qué pasó en la ruta 2 con el accidente del micro que iba a Mar del Plata

Un micro tipo chárter de la empresa Turismo New Bus volcó este martes a la mañana sobre la autovía 2, a la altura de la localidad de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita. Hasta ahora, se reportaron dos muertos y 15 heridos, y se desconocen las causas del vuelco.

El hecho ocurrió a las 8 de la mañana. El vehículo se dirigía a la ciudad de Mar del Plata, donde los pasajeros participarían en un Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Algunos heridos, que quedaron atrapados dentro del rodado, tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud de la zona, indicaron a LA NACION las fuentes consultadas.

Volco un micro en la Ruta 2, camino a Mar del Plata

De acuerdo a lo que se puede ver en las primeras imágenes, el colectivo, con 56 personas a bordo, quedó tendido sobre su lado derecho y sobre el cantero central de la transitada ruta, a la altura del kilómetro 325.

Dos personas fallecieron en el lugar, en tanto los servicios de emergencia continuaban asistiendo a los heridos. Debido al incidente, el encuentro político fue suspendido, precisaron desde el gobierno bonaerense.

Cómo fue el vuelco

El episodio se produjo alrededor de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325 de la autovía 2. El lugar del hecho se ubica en las cercanías de la localidad de General Pirán, dentro de la jurisdicción del partido bonaerense de Mar Chiquita.

Viajaban 56 pasajeros a bordo del micro Aubasa

Dónde ocurrió

Las causas del hecho

Las causas que motivaron el vuelco del micro, que trasladaba a 56 personas a un encuentro político en Mar del Plata, aún son materia de investigación.

Según trascendió, el conductor del rodado perdió el control de la unidad.

Se desplegó un operativo de seguridad en el lugar Mauro V. Rizzi

Cómo continúa la investigación

A los fines de esclarecer el hecho, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se dirigió a la zona para cumplir con los protocolos.

Policía científica también participa de las tareas de investigación para esclarecer las causas del hecho Mauro V. Rizzi

Los agentes tienen la tarea de realizar el test de alcoholemia al conductor del micro para determinar si existía alguna sustancia en sangre al momento de la maniobra que terminó con el vehículo volcado.

Qué dice el informe preliminar

El material informativo preliminar señala consecuencias fatales producto del impacto, con el reporte de al menos dos personas fallecidas, aunque los equipos de rescate continúan sus labores en el kilómetro 325 para asegurar la atención de todos los ocupantes del chárter.

Bomberos rescataron a las personas que habían quedado atrapadas Mauro V. Rizzi

El encuentro al que iban los pasajeros

El colectivo partió desde la zona oeste del conurbano bonaerense antes de sufrir el siniestro en el tramo final de su recorrido. Desde la empresa Aubasa confirmaron que los pasajeros son ciudadanos provenientes de las localidades de Moreno, Morón y Ciudadela y tenían como destino final la ciudad de Mar del Plata.

El objetivo del traslado era la participación en un acto político encabezado por Kicillof. Las personas a bordo del micro asistirían al Encuentro de Hábitat Popular organizado por el mandatario provincial. A raíz de la gravedad del hecho ocurrido en Mar Chiquita, desde el gobierno bonaerense comunicaron la decisión de suspender el encuentro.