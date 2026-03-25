Críticas a Milei en el acto por los 50 años del golpe; Irán niega conversaciones con Trump

Hubo críticas a Milei y un pedido por la libertad de Cristina en el acto por los 50 años del golpe. Organismos de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia recordaron el 50mo aniversario del comienzo de la última dictadura con un escenario montado en la Plaza de Mayo y ante una multitudinaria convocatoria. Hubo críticas contra el gobierno de Milei que incluyeron el repudio a la reforma laboral y a la influencia del FMI en el país. También hubo concentraciones masivas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

El Gobierno retoma las conferencias de prensa. El Jefe de Gabinete Manuel Adorni, volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada como parte del intento de retomar el control de la agenda pública. Será además la primera después de la polémica por sus vuelos y los cuestionamientos de la oposición.

Irán niega conversaciones con Trump y sigue lanzando misiles contra Israel. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, publicó un comunicado en el que asegura que las negociaciones con Estados Unidos son falsas. “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”, respondió Irán, mientras Trump sigue insistiendo en que el régimen iraní quiere un acuerdo y que renunció a tener armas nucleares.

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna. La agencia espacial estadounidense comunicó que va a priorizar el asentamiento humano directo sobre el suelo lunar y que suspende el proyecto Gateway, la estación espacial que iba a orbitar la Luna. El nuevo programa de la NASA tendrá una inversión de 20.000 millones de dólares.

La Selección tuvo su primer entrenamiento antes del amistoso contra Mauritania. La práctica fue a puertas cerradas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El primer partido en la agenda de la Scaloneta es el 27; luego, también en la Bombonera, jugará contra Zambia el 31 de marzo.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.