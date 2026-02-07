Cuadras de alta circulación: renovaron dos calles del microcentro porteño

Como parte del plan de revitalización del microcentro porteño, el gobierno de la ciudad finalizó la obra de reconversión de las calles Tucumán y 25 de Mayo. En paralelo, continúan los trabajos en la calle Viamonte, donde se avanza con el ensanche de veredas, la incorporación de más superficie verde y la instalación de nueva iluminación peatonal.

La intervención sobre Tucumán y 25 de Mayo transformó diez cuadras de alta circulación mediante la ampliación del espacio peatonal, la incorporación de áreas verdes y una mejora integral de la iluminación. El objetivo fue generar un entorno más ordenado, limpio y seguro para quienes viven, trabajan o circulan diariamente por la zona.

“El espacio público es el lugar donde los vecinos transitan, se encuentran y pasan gran parte de su día. Estas obras apuntan a generar entornos más amigables, cómodos y pensados para quienes circulan por allí todos los días”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

La calle 25 de Mayo, en el microcentro porteño

La reconversión de las calles Tucumán y 25 de Mayo abarcó ocho cuadras de Tucumán, entre Carlos Pellegrini y L. N. Alem, y dos cuadras de 25 de Mayo, entre Córdoba y Tucumán. Los trabajos comenzaron en enero de 2025 y ya fueron finalizados.

La obra benefició de manera directa a más de 30.000 vecinos y alcanzó a 169 frentes de edificios y comercios. En total, se renovaron 13.400 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 2918 metros cuadrados corresponden a nuevo espacio peatonal, lo que implicó un aumento del 22% en la superficie destinada a la circulación a pie.

Además, se incorporaron 400 metros cuadrados de superficie verde y se plantaron 85 nuevos árboles. “En la calle Tucumán se plantaron especies como fotinias y jacarandás”, explicaron desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a LA NACION.

La renovación del microcentro porteño incluyó nuevas rampas, veredas y mobiliario urbano

El proyecto también incluyó nuevo equipamiento urbano, con la instalación de 35 farolas peatonales.“En estos proyectos se sumó iluminación a nivel peatonal mediante la instalación de farolas, lo que representa una mejora sustancial en términos de circulación y en la percepción de seguridad del peatón”, señalaron desde el ministerio. A su vez se agregaron 20 bancos y 20 cestos de basura.

La intervención se completó también con la ampliación de veredas, la construcción de cruces accesibles, la incorporación de dársenas de carga y descarga y la reorganización de los espacios destinados a los contenedores de residuos, medidas que permiten un uso más ordenado del espacio público y una circulación más fluida.

En paralelo a la finalización de la obra en Tucumán y 25 de Mayo, la Ciudad continuó con la reconversión de la calle Viamonte, que formó parte del mismo plan integral de revitalización del Microcentro. La intervención incluye el ensanche de veredas, la incorporación de más superficie verde y la instalación de nueva iluminación peatonal. “Las obras estarán listas aproximadamente en el tercer trimestre de este año”, afirmaron desde el Ministerio.

El proyecto contempla el mejoramiento de ocho cuadras y la renovación de 11.200 metros cuadrados de espacio público. Entre las principales acciones, se destaca la ampliación de veredas, la incorporación de mayor superficie verde, nuevas luminarias peatonales, readecuaciones pluviales para evitar anegamientos y mejoras en la accesibilidad, con el objetivo de generar un entorno más ordenado, amigable y seguro para quienes transitan la zona.

Actualmente, los trabajos se encuentran próximos a finalizar en Viamonte al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, mientras que ya avanzaron en las cuadras de Viamonte al 800 y al 700, entre Suipacha y Maipú.

En total, la intervención supondrá la regeneración de 11.200 metros cuadrados de espacio público. Se renovaran 8685 metros cuadrados de veredas de hormigón y mosaicos, lo que permitirá ampliar el espacio disponible para peatones y sumar más de 165 metros cuadrados de superficie absorbente. Además, van a intervenir en 3150 metros cuadrados de calzada, que serán nivelada con adoquinado intertrabado. “En la calle Viamonte se prevé plantar 86 nuevos árboles, 47 lapachos, una especie nativa, y 39 fotinias”, explicaron desde el ministerio.

La obra beneficiará de manera directa a más de 20.000 vecinos y a 128 frentes de edificios y comercios. Por otro lado, se incorparan nuevas farolas peatonales y cientos de metros de nuevo tendido eléctrico, con el objetivo de reforzar la iluminación y mejorar las condiciones de seguridad en la zona.