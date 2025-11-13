Cuál es el estilo de viaje ideal de los argentinos según la astrología

Según un estudio reciente, los astros van a tener un papel importante en los viajes de los argentinos en 2026. Ya sea al elegir el destino, el tipo de travesía, la gastronomía o si van a ser unas vacaciones de lujo o de aventura, las prácticas místicas se van a convertir en una nueva brújula para las decisiones de los viajeros, que ahora buscan destinos “espiritualmente alineados y cósmicamente aprobados”.

Según un ranking que elaboró la plataforma especializada Booking, un 41% de los argentinos encuestados recientemente afirmó que consideraría cambiar o cancelar sus planes si un asesor espiritual sugiere que no es el momento adecuado; mientras que el 31% reconsideraría los viajes basados en una advertencia del horóscopo.

En este sentido, analizaron cómo los 12 signos del zodiaco pueden definir el próximo destino vacacional. Para esto se basaron en las opiniones de más de 29.000 viajeros de 33 países (en las que se incluyen más de 1000 de la Argentina) y en el análisis del astrólogo y escritor Joe Fernández.

Los argentinos comenzaron a definir sus viajes a partir de la astrología. Booking

Los viajes de los argentinos según su signo

Aries

Los viajes de quienes tienen este signo son “impulsivos, improvisados y avasallantes”, según explicaron desde la plataforma. Aries es capaz de llegar al aeropuerto y sacar un pasaje en el momento a un destino incierto. Aman la espontaneidad y la adrenalina de vivir al límite en todo momento.

Géminis

Su recorrido es dinámico, veloz y fluido. Lo ideal para ellos son los multidestinos armados con las combinaciones más inverosímiles de trenes, aviones, colectivos y cuanto medio de transporte exista. “Géminis necesita movimiento, diversión, música, clases de zumba, karaoke, aqua gym y todo estímulo será bienvenido para que disfruten de unas vacaciones inolvidables“, analizó el especialista Joe Fernández.

Cáncer

Su travesía huele a nostalgia, ya que siempre habrá un componente emocional en su elección. Los viajes suelen ser en familia, en donde lo más importante es tratar de recrear las típicas mesas interminables con comida casera.

Hay distintas formas de disfrutar los viajes: puede ser en forma solitaria o acompañado. (Foto: FreeP¡CK)

Leo

“El viaje de Leo, como todo lo que hace Leo, debe ser épico”, dijo Booking. Según explicaron, este signo necesita grandes destinos, actividades suntuosas y tener planes interesantes todo el tiempo. Leo ama viajar para contar su viaje, compartirlo y revivirlo a través de sus interminables posteos en las redes sociales.

Virgo

Virgo se caracteriza por la organización y el cálculo exacto. A este signo lo tranquiliza mentalmente saber cuáles son los planes a cumplir. “Obviamente imprimirá cada voucher, cada reserva, cada viaje programa y viajará con una carpeta organizada con folios y resaltadores que marquen en rosa fluo las atracciones imperdibles de cada lugar", explicó el análisis de la plataforma.

Tauro

Su viaje es placentero, tántrico, en cámara lenta. Le dan mucha importancia al placer, ya sea de una buena comida, una copa de vino o un buen paisaje.

Libra

Tal como explicó Fernández, al estar regido por el planeta Venus, los librianos disfrutan de lugares "estéticamente bellos“: ”placer y belleza, dos sensaciones que libra ama experimentar".

Escorpio

A escorpio lo caracterizan las aventuras y son su prioridad. Escorpio ama alojarse en castillos que parecían abandonados y en los cuales muchos temerían quedarse, por ejemplo. “Si hay misterio y profundidad, allí están los escorpianos”, dicen.

Hay muchos destinos para elegir en base a las necesidades de cada viajero. SERGEI GAPON - AFP

Sagitario

“Sagitario ama todo“: desde viajes en globos hasta paseos en canoas o caminatas por ciudades llenas de laberintos. Según los especialistas, sagitario encontrará la forma de ”sacarle jugo a las piedras".

Capricornio

Al igual que pasa con virgo, su viaje está pensado: hubo un presupuesto previo y se cotejaron varias opciones. El viaje de Capricornio es un viaje práctico. Viajará con un presupuesto asignado y sentirá una satisfacción desmedida cuando vea cómo cumplió su meta de gastos programada.

Acuario

A diferencia del anterior, su viaje es improvisado y arrebatado. Nada está planificado y no hay reservas previas. Acuario improvisa, inventa y genera.

Piscis

Como el nombre del signo indica, siempre habrá agua en estos viajes: lagunas, arroyos, ríos y mares. El especialista analizó que será un viaje sin apuro, sin corridas y sin urgencias.