Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este jueves: las provincias afectadas

Luego de una semana inestable, que alternó entre tiempo soleado y lloviznas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 13 de noviembre una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este jueves, que alcanza a ocho provincias. Asimismo, según informó el organismo nacional, se espera que a partir de hoy comiencen a elevarse las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de cara al fin de semana.

Las advertencias del SMN incluyen tormentas fuertes, posible caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de lluvia significativos en Chaco, Formosa, Mendoza, Salta, San Juan y Santiago del Estero, en donde rige una alerta amarilla. A su vez, en Santa Cruz el aviso descendió al nivel de lluvias.

Este tipo de alerta, aclaró el organismo, implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Estas tormentas podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Además, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 40 y 85 milímetros.

El mapa de las alertas para este jueves. SMN

En Santa Cruz y Chubut, en tanto, está vigente una alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

Evitar el uso de teléfonos con cable.

Permanecer dentro del vehículo en caso de viaje.

Evitar circular por áreas inundadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse informado por las autoridades locales.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en donde se prevé una jornada con cielo mayormente despejado durante el mediodía y la tarde, y con nubosidad ligera por la mañana y hacia la noche. La temperatura mínima comenzó en 16 grados y la máxima alcanzará los 27°C. Para los próximos días se esperan condiciones estables, con aumento de la nubosidad y temperaturas en gradual ascenso. Para el sábado por la noche y el domingo se anticipan precipitaciones en la primera mitad del día.

El pronóstico del clima para los próximos días en la provincia de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, en tanto, el pronóstico será similar al de la Ciudad: se espera una mañana y una noche ligeramente nubladas, mientras que el mediodía y la tarde se mantendrán despejados. A lo largo de toda la jornada habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

Para el resto del país, el SMN informó temperaturas de 29°C de máxima y 14°C de mínima en Córdoba; 20°C y 18°C en Tucumán; 29°C y 17°C en Santa Fe; 29°C y 16°C en Entre Ríos; 19°C y 17°C en Jujuy; 20°C y 16°C en Salta; 28°C y 20°C en Misiones; 27°C y 18°C en La Rioja; 26°C y 20°C en Santiago del Estero; y 28°C y 15°C en San Luis.

También se esperan 30°C de máxima y 16°C de mínima en San Juan; 27°C y 13°C en Mendoza; 24°C y 13°C en Río Negro; 24°C y 12°C en Chubut; y 17°C y 8°C en Santa Cruz.