Cuál es el primer barrio popular de la Argentina que llegó a Google Maps

Por primera vez un barrio popular de la Argentina se podrá recorrer de manera virtual desde una de las plataformas de geolicalización más usadas para búscar de calles, comercios o puntos importantes de una ciudad. Desde hoy el barrio Mugica de la ciudad de Buenos Airtes, que forma parte de Retiro, figura en Google Maps y la iniciativa, a la que se sumarán más sectores urbanos carenciados, busca impulsar los emprendimientos de los vecinos y la inclusión.

“Es una herramienta fundamental para potenciar los negocios y darles visibilidad a los emprendimientos de estas zonas carenciadas”, se explica desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El barrio Mugica ya se puede encontrar en Google maps GCBA

El secretario de Innovación y Transformación Digital, Diego Fernández; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; la subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, Melisa Breda; y el titular del Proceso de Integración del Barrio Padre Carlos Mugica, Tomás Galmarini, recorrieron el barrio y conversaron con los vecinos sobre la importancia de su presencia en las plataformas digitales.

Así, el trabajo se realizó de manera artesanal. Luego de recibir una capacitación en el uso de Google Mi Negocio desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, los emprendedores y comerciantes del barrio realizaron la carga de sus negocios al mapa virtual.

Llenar espacios

Desde ahora, los vecinos del Barrio Mugica pueden encontrar la dirección de sus casas, publicar información sobre sus comercios o emprendimientos. Y tal como hace tiempo lo hacen quienes viven en otros sectores de la Ciudad, pueden incluir información de contacto como su número de teléfono, sitio web, el horario de atención, fotos de sus locales y recibir reseñas de quienes los visiten.

Así se pueden ver las fotos de los negocios del Barrio Mugica desde Google Maps GCBA

Además, es una herramienta que sirve para integrar el barrio al resto de la Ciudad, quien quiera visitar un restaurante, un negocio o encontrar una dirección específica del barrio va a poder acceder al servicio de la plataforma sobre cómo llegar, cuál es el mejor camino y cuánto tiempo les tomará el viaje, lo que significa una gran oportunidad de crecimiento para la economía del barrio.

“Los proyectos de integración son fundamentales para la Ciudad de Buenos Aires, y me tocó vivirlos de cerca durante muchos años en el Barrio Mugica”, cuenta Diego Fernández, secretario de Innovación y Transformación Digital. “Por sobre todas las cosas, lo importante pasa por comprender que la integración va mucho más allá de una cloaca y la innovación va mucho más allá de crear una aplicación. Se trata de buscar soluciones a los problemas de los vecinos y vecinas, de ampliar el acceso a las tecnologías y de lograr una Ciudad cada vez más integrada”, explica.

Las calles

Es sabido que los mapas de Google se hacen gracias a que un vehículo muy particular con una cámara recorre millones de calles en el mundo, pero que el resultado del mapeo sea preciso, es imprescindible la ayuda de los municipios locales.

La Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en Evidencia, dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, fue la que trabajó junto a Google para digitalizar las calles y pasajes de los barrios populares de la Ciudad que no figuraban en el mapa. Colaboró en la carga de sus nombres y sentidos de circulación, con el objetivo de mejorar las búsquedas y ruteos hacia esos lugares.

Una vecina muestra su lugar en el mapa GCBA

Ahora, donde antes no había nada, en los GPS guiados por Google se podrá ver cómo recorrer este barrio popular. Algo que puede servirles a sus vecinos incluso a la hora de una emergencia para la entrada de ambulancias o auxilios de todo tipo al lugar. Por eso, desde la Ciudad hablan de inclusión y “derribar barreras históricas”, un proceso, evidentemente aún no terminado, que empezó desde lo formal cuando se decidió no usar la denominación de “villas miserias” a las zonas urbanas carenciadas, y utilizar la de “barrios populares”.

“Este tipo de iniciativas son fundamentales para seguir derribando las barreras históricas de los barrios populares con el resto de la Ciudad. En ese sentido, la incorporación de edificios públicos, la apertura de nuevas calles con nombre y dirección postal, y la incorporación de los comercios y emprendimientos a las plataformas sociales y comerciales nos permite seguir dando pasos firmes en esta dirección”, agrega María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña.

Por su parte, Eleonora Rabinovich, Gerenta de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cono Sur, dice que la iniciativa es un trabajo democratizador.

“Desde Google estamos comprometidos en seguir trabajando para alcanzar todos los rincones de la Argentina y continuar democratizando el acceso a la información. Estar presentes en el mapa es una ventaja para todos los vecinos del Barrio Mugica, ya que, además de visibilizarlos, facilita el acceso a servicios públicos”, cuenta.

Donde antes no se veía nada, ahora se puede recorrer el Barrio Mugica virtualmente Goggle Maps

Por otra parte, Rabinovich destaca la posibilidad de promover el acercamiento de vecinos de otros barrios a la zona. “A los emprendedores y comerciales locales les permite también gestionar su presencia digital y potenciar sus negocios a través de internet, alcanzando un público más amplio que va más allá de los vecinos de cercanía”, explica.

Para Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, el principal objetivo de la iniciativa es generar oportunidades desde la inclusión y el acceso a herramientas digitales. “Algo que capaz parece sencillo o cotidiano -dice Miguel-, como buscar un comercio en un mapa desde el teléfono, es una puerta de crecimiento y desarrollo para una familia o un comerciante. Esa es la verdadera transformación en la Ciudad: acompañar el esfuerzo de la gente y generar oportunidades para que todos puedan progresar”.

Ahora sigue la incorporación de las calles de los barrios Rodrigo Bueno, Fraga y Barrio 20 en los mapas digitales, así como la visualización de las parcelas que los componen.