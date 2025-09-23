Los empleados de comercio de todo el país constituyen el gremio más numeroso de trabajadores; quienes pertenezcan al rubro y deban gestionar una atención médica pueden consultar cuál es el sanatorio que les corresponde, según la localidad.

Quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden contar con algunas especialidades para consultar en distintas sucursales dentro del perímetro de la capital.

En tanto, todos los afiliados a Osecac (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles), que es la obra social que pertenece a los empleados de comercio, tienen la posibilidad de atenderse en más de 116 centros de atención ambulatoria propios, 40 policonsultorios que funcionan en todo el territorio nacional, 15 centros odontológicos en la Ciudad de Buenos Aires y una extensa red de más de 3000 farmacias a nivel nacional.

Según su sitio oficial, esta obra social cuenta con más de dos millones de beneficiarios en todo el país.

Cuál es el sanatorio que me corresponde si soy empleado de comercio

Guardias para adultos y/o pediátricos

De acuerdo a la información del sitio oficial de Osecac, los siguientes centros brindan atención de urgencia por demanda espontánea:

Larrea : Larrea 244. Atención clínica adultos, de lunes a viernes de 8 a 20 horas; y sábados de 8 a 12 horas.

: Larrea 244. Atención clínica adultos, de lunes a viernes de 8 a 20 horas; y sábados de 8 a 12 horas. Flores : Bacacay 2357. Atención clínica adultos, pediatría y ginecología. Lunes a viernes de 8 a 20 horas. Sábados de 8 a 16 horas.

: Bacacay 2357. Atención clínica adultos, pediatría y ginecología. Lunes a viernes de 8 a 20 horas. Sábados de 8 a 16 horas. Lacroze: Av. Federico Lacroze 3830. Atención clínica adultos y pediatría. Lunes a viernes de 8 a 21 horas. Sábados de 8 a 12 horas.

Laboratorio

Perón : Perón 2354. Lunes a sábados de 7 a 11 horas. Urgencias: lunes a viernes hasta las 16 horas, solo con orden médica de urgencia del día.

: Perón 2354. Lunes a sábados de 7 a 11 horas. Urgencias: lunes a viernes hasta las 16 horas, solo con orden médica de urgencia del día. Sarandí : Sarandí 927. Lunes a sábados de 7 a 11 horas (los sábados solo directos).

: Sarandí 927. Lunes a sábados de 7 a 11 horas (los sábados solo directos). Lacroze : Av. Federico Lacroze 3830. Lunes a sábados de 7 a 11 horas (los sábados solo directos).

: Av. Federico Lacroze 3830. Lunes a sábados de 7 a 11 horas (los sábados solo directos). Flores: Bacacay 2354. Lunes a sábado de 7 a 11 horas (sábados solo pacientes directos)

Odontología

Urgencias

OPSA : Lavalle 1718, 1° piso A - Tel: 7079-6336 (CABA). Guardia nocturna: Lunes a viernes de 20 a 8 horas. Días no laborables, sábados, domingos y feriados las 24 horas.

: Lavalle 1718, 1° piso A - Tel: 7079-6336 (CABA). Guardia nocturna: Lunes a viernes de 20 a 8 horas. Días no laborables, sábados, domingos y feriados las 24 horas. Cooldent : Moldes 1799 - Tel: 0810 444 0245 (CABA) - WhatsApp: 1162112303. Lunes a sábados de 8 a 20 horas. (Programada)

: Moldes 1799 - Tel: 0810 444 0245 (CABA) - WhatsApp: 1162112303. Lunes a sábados de 8 a 20 horas. (Programada) Ecocare : Av. Magariños Cervantes 1308 - Tel: 0810-444-0245 - WhatsApp 1168451843. Lunes a viernes de 9 a 18 horas.

: Av. Magariños Cervantes 1308 - Tel: 0810-444-0245 - WhatsApp 1168451843. Lunes a viernes de 9 a 18 horas. Centrales: Rodriguez Peña 694 3º B - Tel: 4373-7182/8521. Lunes a viernes 9 a 18 horas.

Con turno previo

Cooldent: Moldes 1799. Tel: 0810 444 0245. WhatsApp: 11 62112303. Lunes a sábado, de 8 a 20 horas.

Clínica Boedo: Inclan 4228. Tel: 0810 444 0245. Lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Odontología Flores : Membrillar 74 4º OF 410. Tel: 4632-2620. Lunes a viernes 10 a 18 horas.

Membrillar 74 4º OF 410. Tel: 4632-2620. Lunes a viernes 10 a 18 horas. Odar: Suipacha 556 Tel: 4324-4000. WhatsApp: 11 67551139. Lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados 8 a 13:30 horas.

Centrales: Rodríguez Peña 694 3º B. Tel: 4373-7182/8521. Lunes a viernes 9 a 18 horas.

AOF: Av. Independencia 1687 Tel: 4384-1088 WhatsApp: 11 40742176. Lunes a viernes 8 a 19; sábado 8 a 14 horas

IOBA: Av. Cabildo 4190 1º Tel: 0810 888 0202. Lunes a sábado 9 a 17 horas

Radiología (con autorización previa)

ODAR: Suipacha 556 Tel: 4324-4000. WhatsApp: 11 67551139. Lunes a viernes, de 8.30 a 18.30; sábado, de 8.30 a 13.30 horas.

Oftalmología

IOFA: se encuentra atendiendo con turno previo y casos de urgencia por guardia durante las 24 horas. Dirección: Bartolomé Mitre 1248.

Para solicitar turno de oftalmología general, es necesario comunicarse al Centro de Turnos de Osecac al 0810-999-0101 o al WhatsApp de IOFA al 1122753585.

Sesam

Atención psiquiátrica y psicológica. Atención Adultos: Juncal 2336 - CABA4019-7700. Atención Infantojuvenil: Medrano 291

Para los afiliados de todo el país, el sitio ofrece un apartado de consultas para conocer las delegaciones en todo el territorio nacional.

Allí se puede encontrar la información pertinente para trámites médicos como solicitud de recetas para pacientes de riesgo y crónicos; atención de guardia, policonsultorios, odontología, oftalmología y salud mental: renovación de medicamentos de Insulinas y Diabetes Tipo II; o solicitud de renovaciones de provisiones y disposiciones.