Cambian los horarios del tren Sarmiento: hasta cuándo habrá cronograma reducido

Trenes Argentinos dispuso un cronograma reducido en la línea Sarmiento, vigente hasta el viernes 12 de diciembre, debido a trabajos de obra sobre la zona de vías del tramo que une Once con Moreno.

La modificación, que afecta los horarios de inicio y cierre del servicio, busca garantizar más tiempo operativo a los equipos que ejecutan las obras y mejorar el funcionamiento futuro de la traza.

En paralelo, la Justicia ordenó el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A. de los espacios que ocupaba dentro de la terminal porteña, lo que permitirá recuperar áreas clave para la gestión ferroviaria.

Según informó la operadora estatal, hasta el 12 de diciembre el primer tren que parte desde Once hacia Moreno sale a las 4.05 y el último a las 22.29. En sentido inverso, el primer servicio desde Moreno parte a las 3.44 y el último a las 22.20.

Hasta el 12/12, de lunes a viernes el servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías

En cuanto al ramal Once-Merlo, el funcionamiento también se ajustó: las formaciones inician a las 4.05 y concluyen a las 23.55. En dirección opuesta, el primer tren sale a las 3.32 y el último arriba a las 22.31.

Se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la Av. Carrasco entre las estaciones Floresta y Villa Luro por renovación integral.

La situación en Once y el desalojo judicial

Mientras se desarrollan las obras sobre la vía principal, Trenes Argentinos notificó otra medida de impacto en la estación de Once. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, ordenó hacer efectivo el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A., cuya concesión —originalmente firmada en 2005 por 20 años— venció sin posibilidad de prórroga.

En el año 2015, mediante una adenda otorgada de forma irregular, se extendió el contrato de concesión hasta 2033 Ricardo Pristupluk

El fallo apunta a recuperar áreas esenciales para el funcionamiento operativo de la terminal: oficinas administrativas del entrepiso, accesos por Bartolomé Mitre, los baños del hall, la sala de medidores, los sectores de carga y descarga, las puertas del subsuelo y de la terraza, además de los niveles 1° y 2° del subsuelo, donde funciona un estacionamiento con entrada por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

Para el 2025 se estima que los ingresos anuales en concepto de cánones ascienda a los 9000 millones de pesos ALESSIA MACCIONI

Trenes Argentinos explicó que en 2015 la concesión fue prorrogada de manera irregular hasta 2033, con cánones “fijos irrisorios” que oscilaban entre 197.000 y 226.000 pesos mensuales.

La zona otorgada a la empresa incluía casi 21.000 m² de uso comercial: 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos playas de estacionamiento con más de 11.000 m², que ahora serán nuevamente licitados bajo valores actualizados.

La finalización del contrato, indicaron desde la operadora, permitió cerrar una etapa marcada por la falta de controles, contratos desactualizados y un uso del espacio ferroviario alejado de los criterios actuales de transparencia y eficiencia. Con el vencimiento de la concesión, Trenes Argentinos avanzó en el ordenamiento de más de 1.000 activos ferroviarios, redujo de manera sustancial la cantidad de contratos vencidos, recuperó inmuebles intrusados y fortaleció los mecanismos de fiscalización.

Como resultado de ese proceso, los ingresos anuales por cánones pasarán de 914 millones de pesos a más de 6000 millones en 2025. Para el año próximo, las proyecciones estiman un incremento de hasta 9000 millones de pesos.

Desalojan en Once a la empresa que tenía una polémica concesión y que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro” Trenes Argentinos

Trenes Argentinos aclaró que la medida judicial no modifica, por el momento, el funcionamiento habitual del servicio ferroviario. Los trenes continúan operando con normalidad, más allá del esquema reducido vigente por obras hasta el viernes 12.