La industria y la construcción cayeron en octubre; la hija de María Corina Machado recibirá su Nobel
Además, comienzan las sesiones extraordinarias del Congreso; la hija de María Corina Machado recibirá su Nobel; dos aviones F18 de EE.UU. sobrevolaron territorio venezolano; Verón recurrirá la sanción de la AFA en un tribunal internacional. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025
LA NACION
- Comienzan las sesiones extraordinarias. El Congreso comienza hoy el periodo de sesiones extraordinarias con el oficialismo como primera minoría con 95 legisladores, por lo que va a necesitar al menos 34 apoyos de bloques dialoguistas para aprobar las leyes clave. En la Cámara Alta tiene 20 senadores: necesitará 17 votos adicionales para lograr la sanción de los proyectos.
- La industria y la construcción cayeron en octubre. Según los datos publicados por el Indec ambos sectores marcaron bajas mensuales de 0,8 y 0,5% respectivamente en la medición desestacionalizada. Sin embargo, los analistas mantienen la cautela sobre la posibilidad de un fuerte repunte después del estancamiento en el que habían ingresado ambos sectores.
- María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. El director del Instituto Nobel reveló que no está en Noruega, y que desconoce su paradero. Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora a Maduro, va a recibir el galardón y leerá el discurso de Machado. El presidente Javier Milei está en Oslo para asistir a la ceremonia, que está programada para las 13 (las 9 horas en Argentina).
- Dos cazabombarderos de Estados Unidos sobrevolaron el espacio aéreo de Venezuela. Dos cazas F18 de Estados Unidos irrumpieron cerca de Maracaibo durante 40 minutos: en esa región el régimen de Maduro tiene defensas antiaéreas que no fueron utilizadas. Este incidente representa la aproximación más cercana de aeronaves militares estadounidenses al territorio continental venezolano.
- Verón va a recurrir a un tribunal internacional después de haber sido suspendido por la AFA. El presidente de Estudiantes fue suspendido por seis meses a raíz del desplante de los jugadores del club a Rosario Central en el llamado “pasillo del campeón”. Verón considera la medida como arbitraria y busca que sea anulada en su totalidad para volver a cumplir sus funciones con normalidad.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
