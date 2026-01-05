Cuáles son las mejores playas para surfistas argentinos en Brasil

Brasil cuenta con playas paradisíacas y en los últimos años cada vez más argentinos optaron por visitarlas, ya sea en transporte aéreo o terrestre. Gracias a la libre circulación de personas por el tratado del Mercosur, solo hace falta el DNI para ingresar por cualquier vía. Lo cierto es que no solo existen lugares para hacer turismo, sino que también hay una amplia oferta de destinos para los amantes del surf que, debido a las olas altas, es un excelente escenario para practicar mientras uno se relaja.

Con más de 7000 kilómetros de litoral, el país vecino ofrece playas para todos los niveles de surfistas, y que además poseen atractivos naturales extra para que el confort del visitante sea pleno. A continuación, enterate cuáles son las mejores playas y dónde quedan.

Playa Joaquina, es un atractivo para los surfistas de todo el mundo por sus olas grandes y largas (Fuente: Visite Floripa)

Las cinco mejores playas para surfistas argentinos en Brasil

Playa de Itaúna

Esta playa se encuentra en Saquarema, Río de Janeiro. Es una de las más famosas y lleva el título de la Capital Brasileña del Surf. Este sitio cuenta con olas de clase internacional que invita a miles de competidores de todo el mundo a practicar en sus aguas y aprender a domar la fuerza del mar.

La playa de Itaúna es una de las preferidas para realizar surf en Brasil (Fuente: Turismo Saquarema)

Además de ser el epicentro del surf, los argentinos que arriben a esta ciudad del estado de Río de Janeiro también podrán conocer la Iglesia de Nossa Senhora de Nazareth en la cima de una montaña, hacer kayak en el Lago de Saquarema y disfrutar de las vistas de las colinas circundantes.

Cacimba do Padre

Esta playa se ubica en el estado de Pernambuco. Es una de las más elegidas por los nacionales y extranjeros para competir en campeonatos mundiales. En verano sus olas pueden alcanzar los cinco metros de altura. La mejor época para practicar surf es en verano, cuando las olas tubulares predominan el paisaje costero.

ARCHIVO - Cacimba do Padre es una de las más elegidas por los surfistas experimentados LA NACION

Este destino es recomendable para surfistas experimentados, ya que el agua tiene mucha fuerza y su oleaje suele ser hueco, largo y potente. Como se encuentra en la isla Fernando de Noronha, es posible llegar en avión desde Recife o Natal. Quienes deseen surfear allí deben considerar que el fondo es rocoso y vuelve peligrosa la playa durante la marea baja, según lo indica Surf Paraíso.

Quatro Ilhas y Sepultura

Estas playas fueron sugeridas por Alejo Muñiz, un surfista profesional argentino que se mudó a Brasil hace más de 20 años y que, en diálogo con ACCOR, explicó que ambas están en Bombinhas, en el estado de Santa Catarina, son ideales para aquellos deportistas con nivel principiante e intermedio.

Playa de Sepultura

Quatro Ilhas es famosa por tener agua limpia y se jacta de llevar bandera azul, pero al ser un punto turístico muy requerido, suele haber poco espacio para surfear. Mientras que Sepultura se halla en una bahía, por lo que posee aguas tranquilas y piscinas naturales con vida marina que también abre la puerta a realizar snorkel y buceo.

Playa Joaquina

En Florianópolis se encuentra esta hermosa playa de aguas cristalinas que la vuelve una de las preferidas para surfear. Cuenta con olas fuertes, pero que no superan los cuatro metros de altura en algunos casos.

Playa Joaquina, Florianópolis

Además de practicar este deporte náutico, el paisaje selvático de la isla se vuelve una visita obligatoria para conocer los pueblos del interior y las comunidades costeras con sus propias culturas, resalta la web de Visit Brazil.

Genipabu

Esta playa del norte brasileño es conocida mundialmente por estar entre dunas de arena blanca que rompen en el mar. Es un paisaje desértico casi traído del Sahara que lo vuelve de interés y curiosidad para los surfistas.

Genipabu, en el estado de Natal, es uno de los puntos de referencia del surf en el norte de Brasil; su paisaje de dunas recuerda al Sahara (Fuente: Instagram/@turismo_cabal)

Tiene una amplia costa que es perfecta para aquellos experimentados en el surf, pero que aún no tienen un nivel de excelencia en el deporte. En el paquete de paseo por este destino también es posible hacer recorridos en buggy y conocer el acuario de vida marina.

Tips a tener en cuenta

Para llegar a los puntos sugeridos, se recomienda tomar un avión desde el Aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires, o desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dirigirse a las ciudades de Brasil con las que haya conexión. Luego, será necesario un traslado en aviones de cabotaje o viaje en colectivos por el interior del país vecino para arribar a alguna de las playas presentadas aquí.