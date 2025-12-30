Con la llegada del nuevo año, muchos se preguntan cuándo cae el Día de Reyes en 2026. Se trata de una celebración que recuerda el viaje de los tres nobles de Oriente ―Melchor, Gaspar y Baltasar― a donde el Niño Jesús se encontraba recién nacido.

Tradicionalmente, la noche anterior los Reyes Magos visitan a los niños de todo el mundo con obsequios que cargan en sus camellos, al igual que hicieron con el oro, el incienso y la mirra que llevaron ante Jesús. Por eso, en varios países como la Argentina se acostumbra dejar pasto cortado y agua como regalos para los acompañantes de los Reyes, además de un par de zapatos para que les dejen sus obsequios. A su vez, esta fecha marca el momento en que se desarma el árbol de Navidad.

La costumbre del Día de Reyes Magos es que los niños dejen sus zapatos a la noche para que ellos les dejen regalos Gemini

Cuándo cae Reyes 2026

Cada año el Día de Reyes Magos se conmemora el 6 de enero. Este año, esta jornada cae un martes en la primera semana completa del primer mes del año.

Si bien es un día de celebración religiosa e infantil, la fecha no está incluida en el calendario oficial de feriados contemplada por la ley 27.399, la cual reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. De todas formas, el día de Reyes Magos cae en el período de receso de verano, por lo que los chicos podrán disfrutar esta fecha sin la presión de tener que despertarse temprano al día siguiente para ir a la escuela.

Cómo fue la visita de los Reyes Magos a Jesús contada en la Biblia

Quiénes son los Reyes Magos

Aunque en la Biblia no se incluyen sus nombres, las figuras de Gaspar, Melchor y Baltasar están asociadas a Jesús, ya que fueron los primeros en confiar en que era el Hijo de Dios. Por este motivo, el grupo comenzó a seguir una estrella que los conduciría a la ciudad de Belén, cuna de este primogénito divino.

Según la tradición, los tres viajeros provenientes de Europa, Asia y África respectivamente pidieron ayuda al rey Herodes, escena que forma parte del Evangelio según San Mateo. “Unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?’ (...) Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: ‘Id y averiguad cuidadosamente qué hay del Niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo’”, recuerda el texto.

Sin embargo, los motivos de Herodes eran otros, ya que quería matar al recién nacido para evitar que disputara su poder. Pero los Reyes Magos ignoraban esto, y se contentaron con seguir la estrella, tras lo que ocurrió su epifanía con Cristo: “La estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al Niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”, como se cuenta en el Evangelio según San Mateo.

Los regalos que le dieron los Reyes Magos al Niño Jesús, según los evangelios Pexels

La elección de estos presentes no era casual, ya que cada uno tenía una importancia simbólica:

Oro: por su naturaleza real, como regalo conferido a los reyes.

por su naturaleza real, como regalo conferido a los reyes. Incienso: por su naturaleza divina, empleado en el culto.

por su naturaleza divina, empleado en el culto. Mirra: es un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús.

Según cuenta el texto sagrado, el Espíritu Santo les advirtió entonces a los Magos que no revelaran la ubicación de Jesús a Herodes, y así salvaron su vida en ese momento.