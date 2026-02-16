Este miércoles 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza, la festividad que marca el fin del Carnaval y el inicio de la Cuaresma. Este periodo de 40 días culmina en el Domingo de Resurrección y tiene como propósito preparar espiritualmente a los fieles católicos para la Pascua.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se constituye como un tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia.

Cuándo es Miércoles de Ceniza

Cuándo empieza la Cuaresma 2026 y cuánto dura

La Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza, que en 2026 es el 18 de febrero, y termina antes del Jueves Santo, es decir, del 2 de abril. Su duración está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En el texto sagrado se habla de los 40 días del diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.

Asimismo, en la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la Tierra, que presenta pruebas y dificultades.

¿Qué significa la cruz de ceniza?

En esta fecha, los fieles se acercan a las Iglesias para que los sacerdotes dibujen en sus frentes una cruz de ceniza, que simboliza la fragilidad de la vida y por ende la sumisión a Dios. Las cenizas empleadas son de los ramos de olivo y otros árboles bendecidos el año anterior al comienzo de la Semana Santa, es decir, el Domingo de Ramos.

Durante esta jornada se utilizan las cenizas de los olivos del año anterior Istock

Según explica la ACI Prensa, al imponer la ceniza en la frente de los fieles, el celebrante dice: “Conviértete y cree en el Evangelio”, o bien “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”.

Ayuno y abstinencia

El Miércoles de Ceniza rige el ayuno obligatorio para los creyentes de entre 18 y 60 años. Fuera de esos rangos, la práctica se mantiene como opcional. Tal como informa ACI Prensa, el ayuno consiste en privarse de alimentos corporales y es una forma de penitencia y de oración. Durante esta jornada, los fieles puede comer solo una comida completa, o dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa.

También rige la abstinencia de comer carne a partir de los 14 años. Esta costumbre se mantiene todos los viernes de Cuaresma.

El significado de la Cuaresma para el cristianismo

La ACI Prensa aclara que la Cuaresma tiene en su trasfondo espiritual la imagen bíblica del desierto. Por un lado, representa la experiencia del pueblo de Israel después de la celebrada salida de Egipto y, por otro, el ayuno y oración de Jesús en el desierto, que finalizó con su victoria sobre las tentaciones de Satanás.

Durante el camino cuaresmal los fieles están llamados a retomar la alianza bautismal y a crecer en la fidelidad a la palabra de Dios Vatican News

Se trata de dos experiencias que inspiran el camino cuaresmal, un tiempo en el que los fieles están llamados a retomar la alianza bautismal y a crecer en la fidelidad a la palabra de Dios.

¿Cómo es la liturgia?

Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, no se canta el Aleluya que precede al Evangelio, ni se lo menciona en ninguna antífona, canto o expresión que lo pueda contener.

Asimismo, durante todo ese período no se adorna con flores el altar, y solo se permiten los instrumentos musicales para sostener el canto, dado que se trata de un tiempo penitencial. Sin embargo, se exceptúan de este rito el cuarto domingo de Cuaresma, llamado de Laetare (Alegrarse) y las fechas que la Iglesia califica como “solemnidades” y “fiestas”.

Por otro lado, durante las cinco semanas desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua no se celebran las misas de difuntos, con excepción de la misa exequial y el primer aniversario de la muerte. Sin embargo, estas dos solo se pueden celebrar un día de semana y no un domingo.

Finalmente, durante la Cuaresma, el color de los ornamentos litúrgicos es el morado o violeta, y el rosado puede utilizarse el domingo de Laetare.