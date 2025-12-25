Cuándo empiezan las clases en 2026 en provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de forma unánime el Calendario Escolar 2026, un documento clave que define la organización del ciclo lectivo del próximo año. La resolución establece, entre otros puntos centrales, la fecha de inicio de clases en 2026.

El calendario, dado a conocer por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, establece 190 días de clases y apunta a ofrecer previsibilidad a toda la comunidad educativa. Asimismo, señalaron que el esquema fue elaborado para garantizar la continuidad pedagógica y permitir una planificación anticipada, tanto para estudiantes como para docentes.

Las clases comienzan el 2 de marzo de 2026 en la Provincia Freepik

En lo que respecta al inicio del ciclo lectivo 2026, el calendario oficial establece que las clases comenzarán el 2 de marzo, con algunas diferencias según el nivel y la modalidad educativa. De todos modos, la mayoría de los estudiantes volverán a las aulas en esa fecha, marcando el inicio formal del año escolar en la provincia de Buenos Aires.

A continuación, el detalle del inicio de clases según cada nivel y modalidad educativa:

Educación Inicial, Primaria y Secundaria : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Educación Técnica y Agraria : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE) : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Psicología Comunitaria y Pedagogía Social : 2 de marzo de 2026.

: 2 de marzo de 2026. Educación de Formación Profesional : 9 de marzo de 2026.

: 9 de marzo de 2026. Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): 16 de marzo de 2026.

El Ministerio de Educación bonaerense definió el cronograma anual Foto de freepik disponible en freepik

Según el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación, todas las modalidades educativas compartirán el mismo período de receso invernal, con la excepción de la Educación de Formación Profesional y del nivel Superior, que contarán con otras fechas.