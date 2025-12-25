¿Navidad inestable? qué dice el SMN tras una Nochebuena calurosa

El jueves 25 de diciembre, feriado de Navidad, se presentará con condiciones inestables en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, luego de una Nochebuena marcada por el calor. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será un día con descenso térmico.

Según el organismo, la jornada tendrá una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 29°C, valores más moderados en comparación con el día previo. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con presencia de sol durante gran parte del día.

El informe oficial indicó además que la probabilidad de lluvias será muy baja, entre 0% y 10%, lo que configura un escenario favorable tanto para el almuerzo de Navidad como para actividades al aire libre, sin sobresaltos climáticos.

El tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires

Cómo continuará el clima después de Navidad

El viernes 26 marcará un nuevo ascenso de las temperaturas, con una mínima de 21°C y una máxima de 33°C. Se espera una jornada con sol y algunas nubes, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, en un contexto de calor intenso.

El sábado 27 mantendrá condiciones típicamente veraniegas, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C. El cielo alternará nubes y sol, sin cambios bruscos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante gran parte del día.

El domingo 28 cerrará el fin de semana con un leve descenso térmico, una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, y cielo mayormente soleado con algunas nubes, consolidando un período de tiempo estable en la recta final del año.

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor