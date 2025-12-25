Cómo funcionan los servicios y el transporte hoy, 25 de diciembre

Este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, el funcionamiento de los servicios públicos y el transporte presenta cambios respecto de un día hábil, según el informe difundido por LN+. La jornada se caracteriza por menor actividad administrativa, mientras que los servicios esenciales continúan operando con guardias y esquemas especiales.

Las autoridades recordaron que, pese a tratarse de un jueves, muchos servicios funcionan como un domingo, por lo que se recomienda planificar traslados con anticipación.

Como funcionan los servicios hoy, 25 de diciembre

Salud y atención de emergencias

Los hospitales públicos funcionan solo con guardias, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. En tanto, los servicios de emergencias, como el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la Policía, los Bomberos y Defensa Civil mantienen guardias activas las 24 horas.

Administración pública y espacios culturales

La administración pública permanece sin actividad, por lo que no hay atención en oficinas estatales. Los museos y parques se encuentran cerrados durante toda la jornada.

Transporte público

El transporte funciona con cronogramas reducidos.

Colectivos y trenes circulan con frecuencia de domingo , pese a tratarse de un día jueves.

circulan con , pese a tratarse de un día jueves. El subte y el premetro operan entre las 8 y las 20 horas.

Tránsito, estacionamiento y peajes

El estacionamiento está permitido en avenidas, mientras que el estacionamiento medido no tiene vigencia durante el feriado. La recolección de residuos se realiza con normalidad.

Los peajes funcionan sin modificaciones, aunque se aplican horarios pico de fin de semana: