La definición del calendario escolar 2026 marca el rumbo para la organización de las familias y el sistema educativo de la provincia. El Gobierno nacional oficializó el cronograma tras la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) y estableció las pautas para cumplir con la meta obligatoria de jornadas de clase. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, difundió los detalles tras el acuerdo entre las autoridades de las 24 jurisdicciones.

¿Cuándo empiezan las clases en Córdoba?

El esquema oficial determina que el inicio de clases en Córdoba será el 2 de marzo. Esta fecha señala el retorno de la comunidad educativa a las instituciones tras las vacaciones de verano. La actividad académica se desarrollará a lo largo del año hasta la finalización del ciclo lectivo, programada para el 18 de diciembre.

Otro dato fundamental para la agenda familiar refiere al descanso de mitad de año. El receso invernal en territorio cordobés tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio. Esta franja temporal coincide con la elegida por otras provincias de la región centro, lo cual facilita el movimiento turístico y la coordinación de actividades en la zona.

El objetivo de los 190 días de clase

Los ministros de educación de todo el país ratificaron su compromiso con los 190 días de clase efectivos. La normativa acordada en noviembre garantiza este piso mínimo de escolaridad para todos los niveles obligatorios. Las autoridades diseñaron el calendario con los feriados nacionales y provinciales a la vista para ajustar la agenda académica a estos objetivos de calidad educativa. La web oficial del Gobierno dispone del detalle completo de estas fechas para su consulta pública.

El cronograma en el resto del país

El inicio de clases presenta diferencias según la región geográfica. Santiago del Estero abrirá el calendario el 18 de febrero, mientras que distritos como CABA lo harán el 25. La gran mayoría, al igual que la provincia cordobesa, iniciará en marzo. A continuación, el detalle fecha por fecha para cada jurisdicción:

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio. CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio. Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio. Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio. Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio. Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio. San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio. Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio. Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.

inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio. Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio. Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.

