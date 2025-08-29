Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa, según el último pronóstico del tiempo

La tormenta de Santa Rosa, según la creencia popular, puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto (fecha de la santa). Y este año cae con una puntualidad inédita.

El pronóstico la estimó para este sábado 30 de agosto, fecha en la que algunos lugares se rinde homenaje a esa figura religiosa por un cambio en el calendario que realizó la Iglesia tras su canonización por parte del Papa Clemente X.

Asimismo, coincide con la formación de un sistema de baja presión, conocido como “ciclogénesis”, asociado a fuertes vientos y lluvias que puede incluir tormentas intensas, tiempo inestable, actividades eléctricas y ráfagas potentes.

Los efectos del temporal comenzarán a sentirse sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este sábado, cuando iniciarán las lluvias y tormentas que tendrán su punto cúlmine entre la noche de ese día y la madrugada del domingo.

Durante la mañana del sábado 30 se prevé que las precipitaciones alcancen a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. En el caso de la provincia de Buenos Aires y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las precipitaciones llegarían durante la tarde-noche.

A pesar de esta inestabilidad climática, las marcas no bajarán drásticamente. Se situarán en torno a los 15 y 19 grados.

La formación de una leyenda

El nombre de esta tormenta está directamente relacionado con Santa Rosa de Lima, la primera persona que fue canonizada por la Iglesia Católica del continente americano. La devota vivió en la capital peruana en el siglo XVII y es considerada la patrona de Perú y América, por lo cual cuenta con fieles en distintos puntos del mundo, inclusive en nuestro país.

Santa Rosa de Lima, fue una mujer que defendió defendió la dignidad de los más pobres

Se atribuye el temporal por un milagro que se le adjudica: la defensa de Lima cuando en 1615 buques corsarios neerlandeses decidieron atacar la ciudad.

Según cuenta la leyenda, ella salvó a su hogar del ataque pirata a través de la oración. Reunió a varias mujeres de la sociedad limeña y se encerró en el convento de Nuestra Señora del Rosario. Sus plegarias engendraron una fuerte tormenta e impidieron el desembarco en la capital del entonces Virreinato del Perú. Finalmente, este ataque no ocurrió.