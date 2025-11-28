Pascuas 2026: qué se sabe de los feriados de Semana Santa del próximo año

La cercanía de las Fiestas de Fin de Año y el final de las actividades de diciembre invitan a planificar el receso de verano y a conocer en detalle el calendario de 2026. Y para muchos argentinos es importante conocer los detalles sobre las Pascuas 2026 y qué se sabe de los feriados de Semana Santa del próximo año.

Los días que componen la Semana Santa de 2026

En el 2026, la celebración de la Semana Santa y el domingo de Pascuas, que habitualmente constan de cuatro días, coincide con el mes de abril, algo que suele variar según el año.

En la Argentina la celebración de las Pascuas conforman un fin de semana largo, que comienza el Jueves Santo, que es un día no laborable, mientras que el Viernes Santo es un feriado nacional. Así lo establece la ley 27.399, que detalla el establecimiento de feriados y fines de semana largos.

Qué se sabe de los feriados de Semana Santa y cuál es la particularidad en 2026

Si bien la Semana Santa se extiende a más días y no solamente a los cuatro inhábiles mencionados, en el 2026 uno de ellos tiene una característica especial.

Se trata del Jueves Santo, que usualmente es día no laborable. Sin embargo, en 2026, coincide con el 2 de Abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que la jornada está catalogada de feriado nacional y tiene el carácter de inamovible.

Así, se garantizaría un período extendido de descanso de cuatro días en todo el territorio nacional. Aunque resta que el Ministerio del Interior dé a conocer el calendario oficial de feriados y días no laborables, ya se pueden conocer día por día las fechas exactas de la Semana Santa 2026.

A continuación figuran los días que componen esta celebración católica, que va desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas principales son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril (feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado en Argentina)

Sábado Santo (Sábado de Gloria): 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

En 2026, el Jueves Santo coincide con el feriado nacional del 2 de abril Canva

Los feriados inamovibles y días no laborables de 2026

De acuerdo a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, hay ciertas jornadas que están dispuestas como feriados nacionales y días no laborables. A continuación, el listado con las fechas que se contemplan para 2026:

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)