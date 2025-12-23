Calendario de feriados judíos 2026: una por una, todas las festividades

Quienes profesan la religión judía y desean conocer todas las festividades y sus fechas exactas en el año que comienza deben consultar el calendario de feriados judíos 2026, donde figuran una por una todas las festividades y sus características específicas.

Así es el calendario de feriados judíos 2026

El año 2026, para la religión judía, abarca principalmente al año 5786, y como dicta la tradición hebrea, la festividad de Rosh Hashaná comienza cuando aparece la primera estrella del cielo. A partir del atardecer del 17 de septiembre de 2026, comienza el año judío 5787.

Aunque existen diversas celebraciones a lo largo del año, las fechas consideradas días no laborables son seis. Estas son las celebraciones que el gobierno nacional concede como días no laborables para los judíos: el Pésaj o Pascua Judía, el Shavuot, el Año Nuevo judío o Rosh Hashaná, el Día del Perdón, cuyo nombre original es Yom Kipur, la festividad de Sucot y la de Simjat Torá.

Cómo es el calendario de feriados judíos 2026

Abril

Pésaj: sus dos primeros días no laborables van del jueves 2 al viernes 3; el 7° y 8° día de Pésaj caen el miércoles 8 y jueves 9 de abril.

Mayo

Shavuot: la víspera es el jueves 21, mientras que son días no laborables el viernes 22 y el sábado 23.

Septiembre

Rosh Hashaná : la víspera se celebra el viernes 11, y la religión exhorta al descanso el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

: la víspera se celebra el viernes 11, y la religión exhorta al descanso el sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Yom Kipur : se celebra la víspera desde el atardecer del domingo 20, y es día no laborable el lunes 21.

: se celebra la víspera desde el atardecer del domingo 20, y es día no laborable el lunes 21. Sucot: esta fiesta se celebra con dos días no laborables, el 26 y 27 de septiembre.

Octubre

Simjat Torá: se celebra entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

Las festividades más importantes de la religión judía en 2026

Cuál es el significado de cada festividad judía

El Pésaj significa salto, y el nombre proviene de las escrituras de la Torá. Esta festividad tiene un lugar destacado en el calendario litúrgico tiene que ver con los eventos que conmemora: la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, el éxodo posterior y los 40 años por el desierto en camino hacia la Tierra prometida.

En Shavuot se conmemora la fecha en la que Dios entregó la Torá, el corazón de las Escrituras judías, a Moisés en el monte Sinaí, como se describe en la Biblia.

En Rosh Hashaná, según la tradición, Dios evalúa si conceder un año más a la humanidad en la Tierra, por lo que también se lo llama Día del Juicio Final. Por eso, uno de los saludos típicos para ese momento y el resto de la festividad es “Shaná tová”, una expresión de augurios positivos para el año entrante.

El Yom Kipur o Día del Perdón está pensado como una reconciliación entre los judíos y su deidad. Por eso, después del Rosh Hashaná, se abre un espacio de 10 días de reflexión en el que los judíos identifican sus vicios o pecados cometidos en el ciclo que se cierra y se arrepienten de ellos.

El Sucot es la fiesta que se extiende por ocho días, donde los judíos deben comer a la intemperie para recordar los 40 años que su pueblo vagó por el desierto luego de ser liberado por Moisés.

En el octavo día del Sucot, los judíos celebran el Simjat Torá, traducido como “regocijo en la Torá”, en la que los judíos terminan la lectura de la Torá, antes de comenzarla nuevamente.