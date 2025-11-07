Día del Canillita en la Argentina: por qué se celebra hoy y los motivos por los que no hay diario papel

El Día del Canillita se conmemora el 7 de noviembre en la Argentina. Esta jornada tiene como objetivo reconocer a todos los trabajadores de kioscos de diario y revistas, que se encargan de hacer llegar estos tipos de medios de comunicación gráficos a las personas todos los días. La jornada es un feriado para los trabajadores del sector, por lo cual hoy no se podrá comprar el diario en papel.

Hoy es un día feriado para los canillita Mauro V. Rizzi

Por qué se celebra hoy el Día del Canillita

Durante 1868, el entonces senador, escritor y abogado Lisandro de la Torre decidió crear un nuevo diario. Se trató de La República, cuyo primer ejemplar circuló el 1° de enero de ese año. Con el fin de promocionar este medio gráfico, sus directivos se inspiraron en una iniciativa oriunda de Nueva York: los newboys. Se trataba de niños, encargados de promocionar estos periódicos.

Previo a esta iniciativa, los medios gráficos se vendían por correo, en las imprentas o por un sistema de suscripción. De esta manera, fue en las principales avenidas de la ciudad de Rosario, donde un grupo de niños se manifestaron al grito de “¡La República a medio peso!”, con ejemplares bajo sus brazos. Esta estrategia fue todo un acontecimiento para el público. Asimismo, este nuevo método resultaba más económico, ya que ahorraba la intervención del servicio postal, lo que abarataba costos. Los años siguientes vieron el nacimiento de los kioscos y puestos dedicados a la comercialización de diarios y revistas.

En sus primeros tiempos, el oficio de canillita era a menudo realizado por niños LA NACION

Sin embargo, el término canillita llegaría recién durante el siglo XX al país. Fue gracias a Florencio Sánchez, un dramaturgo uruguayo, quien también ejerció el periodismo, que en 1902 estrenó la famosa obra teatral M’hijo el dotor. La pieza trataba sobre el choque cultural entre los ciudadanos de zonas rurales y urbanas.

También en 1902, Sánchez presentó Canillita, un sainete que narraba la historia de un niño pobre con ese mismo nombre, que se dedicaba a vender diarios para poder ayudar a su familia. El joven tenía un aspecto desprolijo, con piernas largas y flacas, que hacían referencia a su apodo. La obra llegó a Buenos Aires el año siguiente y consiguió gran popularidad y buenas críticas por parte del público. Su particularidad se centraba en el uso del lunfardo, como forma de acercar a los personajes con los espectadores. De esta manera, el término “canillita” comenzó a ser utilizado para mencionar a aquellos jóvenes que comercializaban medios gráficos. Con el tiempo, su empleo se extendió hacia todos los que pertenecían a la cadena de venta de diarios y revistas.

El Día del Canillita se celebra en honor de Florencio Sánchez, quien le dio ese nombre a la profesión

Sánchez falleció el 7 de noviembre de 1910 a los 35 años en Milán, Italia, luego de padecer tuberculosis. Debido a su obra trascendente para la cultura popular, se decidió dedicar esta fecha en su recuerdo como el Día del Canillita.

Por qué no hay diarios este día

En 1947, el Día del Canillita fue proclamado como una jornada de descanso para todos sus colaboradores. De esta manera, al carecer de puestos de venta, los medios gráficos decidieron no imprimir ejemplares en esta fecha, ya que carecían de puntos de distribución.

Día del Canillita

Sin embargo, en la década del 90 algunas empresas decidieron reanudar la actividad el 7 de noviembre, dando la opción de trabajar a quienes lo deseaban. Fue en 2007 cuando se estableció de manera oficial el cese de actividad cada Día del Canillita, para permitir a todos los vendedores un día de descanso. Dos años más tarde, bajo el decreto de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, la jornada comenzó a ser considerada feriado para los trabajadores del sector.