Cuándo vuelve la ola de calor en CABA y qué día se esperan 35 grados

A partir del último informe del SMN, desde este miércoles rige en la ciudad de Buenos Aires una nueva ola de calor que tendrá su pico máximo durante la próxima semana, cuando el martes 27 el termómetro se fije los 35° C. Cómo estarán las condiciones para el penúltimo fin de semana de enero.

SMN: la situacion en la Ciudad

Luego de un miércoles donde las temperaturas oscilaron entre los 25° y 33°C, con sol pleno desde el mediodía, los porteños vivieron en carne propia el inicio de una nueva ola de calor. La jornada terminó con ráfagas de viento cálido en varios puntos de la Ciudad.

Para este jueves se espera un panorama bastante similar. Con una mañana que arrancó en 22° de sensación térmica y que podría superar los 33°C en las primeras horas de la tarde. La presencia del sol será constante durante todo el día.

El pronostico del SMN, region por region

El último día hábil de la semana también será caluroso, con un idéntico registro térmico respecto al jueves. Además, para el viernes en CABA se repite una variable que se mantuvo constante durante esta semana y que se proyecta para la próxima: las probabilidades de lluvia son nulas.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Jueves Mín. 22°C - Máx. 32°C 0% 0 km/h Viernes Mín. 22°C - Máx. 32°C 0% 0 km/h

Calor, también el fin de semana

Desde el ente meteorológico promovieron la realización de actividades al aire libre, con los cuidados pertinentes para no insolarse ni deshidratarse.

El sábado será el preludio del día más intenso del finde, con una mínima de 22°C y máxima de 33°C, bajo un cielo mayormente soleado, apenas interrumpido por algunas nubes.

El pronóstico extendido para el territorio porteño

El domingo, con la vuelta del fútbol en las canchas porteñas, estallará el termómetro: con una jornada asfixiante, de sol extremo y una máxima que se fijará en 34° C. El calor sostenido se prolongará hasta el anochecer.

Cómo evitar un golpe de calor