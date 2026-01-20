¿Se viene otra ola de calor en el AMBA? qué dice el último informe del SMN para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el informe con las previsiones de la semana y sorprendió con la evolución de las temperaturas. Según especialistas, en términos técnicos, se viene una ola de calor porque los registros máximos muestran una tendencia sostenida al alza, con jornadas de más de 22°C seguidas a partir del jueves.

El pronóstico marca días con mucho sol, escasa nubosidad y máximas que rozarán o superarán los 30°C, un combo que anticipa un escenario típico de verano pleno y obliga a extremar cuidados, sobre todo en horas centrales del día.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima esta semana

Durante el martes, el termómetro se moverá entre 19 y 29°C, con sol pleno al mediodía, una tarde luminosa con pocas nubes y una noche apenas cubierta, acompañada por ráfagas de viento.

El miércoles elevará un poco más la temperatura, con mínima de 21°C y máxima de 31°C, manteniendo un escenario de estabilidad, cielo mayormente despejado y ambiente más pesado hacia la tarde.

El jueves profundizará la sensación térmica, con 22°C de mínima y 32°C de máxima, bajo nubosidad variable durante toda la jornada, aunque con momentos de sol.

En tanto, el viernes se repetirá ese patrón térmico, con valores altos, cielo cambiante y persistencia del calor desde la madrugada hasta la noche.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Martes Mín. 19°C - Máx. 29°C 0% 42 - 50 km/h Miércoles Mín. 21°C - Máx. 31°C 0% 0 km/h Jueves Mín. 22°C - Máx. 32°C 0% 0 km/h Viernes Mín. 22°C - Máx. 32°C 0% 0 km/h

Cómo estará el clima el próximo fin de semana

El sábado será el día más exigente de la semana, con mínima de 22°C y máxima de 34°C, bajo un cielo mayormente soleado, apenas interrumpido por algunas nubes.

El domingo conservará condiciones similares, con 22°C de mínima y 32°C de máxima, continuidad del buen tiempo, mucho sol y un ambiente típicamente veraniego que refuerza la señal de calor sostenido en el cierre de la semana.

