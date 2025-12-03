El Adviento es un período de preparación espiritual previo a la Navidad, un tiempo de profunda reflexión y expectativa para la Iglesia Católica. Este ciclo litúrgico anual, que se inició el 30 de noviembre de 2025 para millones de fieles, marca el camino hacia la Nochebuena y la celebración del nacimiento de Jesús.

Uno de los símbolos más emblemáticos y visibles de este período es la Corona de Adviento, un adorno que se puede encontrar en este tiempo en templos y hogares y que, a través de sus velas, guía a los creyentes en la cuenta regresiva hacia la festividad.

Qué es la corona de Adviento, cuál es su significado y cómo es la forma correcta de hacerla en casa

Se trata de un arreglo circular, usualmente de ramas de pino o abeto, cuya forma simboliza la eternidad de Dios y la vida eterna. En tanto, las ramas verdes representan la esperanza y la nueva vida. Esta tradición, adaptada de antiguas costumbres paganas, fue adoptada por el cristianismo para preparar el corazón de los fieles para la llegada de Cristo.

¿Cuántas velas tiene la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento lleva cuatro velas, cada una con un profundo significado y un color específico: tres de estas velas son de color morado y una es de rosa.

El morado simboliza la penitencia, la reflexión y la preparación, mientras que la vela rosa, encendida el tercer domingo, representa la alegría y el gozo por la inminente llegada de la Navidad. Cada vela se enciende progresivamente en los cuatro domingos previos a la Nochebuena, lo que permite marcar el avance del Adviento.

La corona de Adviento tiene un papel central durante las semanas previas a la Navidad Pepino_de_mar - Freepik

¿Qué representa cada una de las velas de la Corona de Adviento?

Cada vela de la Corona de Adviento simboliza la luz de Cristo y un aspecto particular de la espera.

La primera vela morada representa la esperanza.

representa la esperanza. La segunda vela morada simboliza la paz.

simboliza la paz. La tercera vela, la rosa , evoca la alegría por la cercanía del Salvador.

, evoca la alegría por la cercanía del Salvador. Finalmente, la cuarta vela morada representa el amor y la venida del Señor.

Su encendido gradual ilumina la preparación, guiando a los fieles hacia el misterio del nacimiento de Jesús y profundizando el sentido del tiempo litúrgico.

¿Cómo se divide el tiempo de Adviento?

El Adviento se divide en dos partes. La primera (hasta el 17 de diciembre) tiene un carácter escatológico, reflexionando sobre la “segunda venida” de Cristo. La segunda (del 18 al 24 de diciembre), conocida como la “Semana Santa” de la Navidad, intensifica la preparación hacia el nacimiento del Hijo de Dios.

Durante este período, los sacerdotes usan vestimentas moradas, simbolizando austeridad, penitencia y la necesidad de conversión para los fieles.

¿Cuál es el origen de la corona de Adviento?

¿De dónde surgió la corona de Adviento? Danny Lawson - PA

Su origen data de una antigua tradición pagana europea, donde se encendían las velas en invierno como símbolo del fuego en la que adoraban al dios Sol, en el que esperaban que este regresara con luz y calor para la llegada de la primavera. En el cristianismo, la corona de Adviento es utilizada para señalar que este tiempo es sagrado y está adornada con cuatro velas de diferentes colores, donde cada una tiene un significado especial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA