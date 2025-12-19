¿Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mar del Plata, Chile, Punta del Este, Cancún y Río de Janeiro?

Un informe de LN+ comparó los gastos de alojamiento, consumo y traslado para viajar a destinos locales e internacionales durante el verano
- 3 minutos de lectura'
Con la temporada alta en marcha, un relevamiento de LN+ detalló cuánto dinero se necesita para vacacionar en algunos de los destinos más buscados por los argentinos, dentro y fuera del país. El informe contempla cinco plazas turísticas y desglosa el presupuesto de consumo en el lugar, alojamiento y traslado con seguro de viaje, lo que permite dimensionar el costo total de cada opción.
Los datos muestran fuertes diferencias entre destinos, con alternativas regionales que compiten en precio con viajes más lejanos y ciudades que concentran el gasto en rubros específicos, como el alojamiento o el transporte. Cancún y Punta del Este aparecen entre los destinos más costosos, mientras que Mar del Plata se mantiene como la opción de menor desembolso total.
Punta del Este
El balneario uruguayo vuelve a ubicarse entre los destinos más caros.
- Consumo en el lugar: US$ 2.920
- Alojamiento: US$ 5.413
- Traslado y seguro de viaje: US$ 2.057
Total: US$ 10.390
El alojamiento concentra la mayor parte del gasto, seguido por el consumo diario.
Cancún
El destino del Caribe encabeza el ranking de mayor presupuesto total.
- Consumo en el lugar: US$ 2.826
- Alojamiento: US$ 1.622
- Traslado y seguro de viaje: US$ 7.90
Total: US$ 11.538
Según el informe, el viaje y el seguro representan el componente más determinante del costo final.
Río de Janeiro
La ciudad brasileña se posiciona en un rango intermedio.
- Consumo en el lugar: US$ 1.548
- Alojamiento: US$ 2.254
- Traslado y seguro de viaje: US$ 2.447
Total: US$ 6.249
El traslado explica una parte significativa del presupuesto, mientras que el consumo resulta más bajo que en otros destinos.
Santiago de Chile
La capital chilena aparece como una alternativa regional con costos contenidos.
- Consumo en el lugar: US$ 2.203
- Alojamiento: US$ 1.835
- Traslado y seguro de viaje: US$ 1.863
Total: US$ 5.901
El gasto se distribuye de manera más equilibrada entre los distintos rubros.
Mar del Plata
El principal destino turístico local se mantiene como el más accesible del relevamiento.
- Consumo en el lugar: US$ 2.189
- Alojamiento: US$ 2.627
- Traslado y seguro de viaje: US$ 100
Total: US$ 4.916
El bajo costo de traslado es el factor que marca la diferencia, aunque el consumo y el alojamiento siguen teniendo peso en el presupuesto final.
