¿Cuánto cuesta irse de vacaciones a Mar del Plata, Chile, Punta del Este, Cancún y Río de Janeiro?

Con la temporada alta en marcha, un relevamiento de LN+ detalló cuánto dinero se necesita para vacacionar en algunos de los destinos más buscados por los argentinos, dentro y fuera del país. El informe contempla cinco plazas turísticas y desglosa el presupuesto de consumo en el lugar, alojamiento y traslado con seguro de viaje, lo que permite dimensionar el costo total de cada opción.

Los datos muestran fuertes diferencias entre destinos, con alternativas regionales que compiten en precio con viajes más lejanos y ciudades que concentran el gasto en rubros específicos, como el alojamiento o el transporte. Cancún y Punta del Este aparecen entre los destinos más costosos, mientras que Mar del Plata se mantiene como la opción de menor desembolso total.

Diferentes precios entre viajar a Mar del Plata, Rio y Miami

Punta del Este

Vista panorámica de la avenida principal de Punta del Este y a la orilla del mar Marcia Cobar - Shutterstock

El balneario uruguayo vuelve a ubicarse entre los destinos más caros.

Consumo en el lugar: US$ 2.920

US$ 2.920 Alojamiento: US$ 5.413

US$ 5.413 Traslado y seguro de viaje: US$ 2.057

Total: US$ 10.390

El alojamiento concentra la mayor parte del gasto, seguido por el consumo diario.

Cancún

Vista panorámica de Cancún Matteo Colombo - Moment RF

El destino del Caribe encabeza el ranking de mayor presupuesto total.

Consumo en el lugar: US$ 2.826

US$ 2.826 Alojamiento: US$ 1.622

US$ 1.622 Traslado y seguro de viaje: US$ 7.90

Total: US$ 11.538

Según el informe, el viaje y el seguro representan el componente más determinante del costo final.

Río de Janeiro

Cristo Redentor en Río de Janeiro EMBRATUR - EMBRATUR

La ciudad brasileña se posiciona en un rango intermedio.

Consumo en el lugar: US$ 1.548

US$ 1.548 Alojamiento: US$ 2.254

US$ 2.254 Traslado y seguro de viaje: US$ 2.447

Total: US$ 6.249

El traslado explica una parte significativa del presupuesto, mientras que el consumo resulta más bajo que en otros destinos.

Santiago de Chile

Vista panorámica de Santiago de Chile Jose Luis Stephens - Shutterstock

La capital chilena aparece como una alternativa regional con costos contenidos.

Consumo en el lugar: US$ 2.203

US$ 2.203 Alojamiento: US$ 1.835

US$ 1.835 Traslado y seguro de viaje: US$ 1.863

Total: US$ 5.901

El gasto se distribuye de manera más equilibrada entre los distintos rubros.

Mar del Plata

Carpas en los balnearios de Mar del Plata Mara Sosti

El principal destino turístico local se mantiene como el más accesible del relevamiento.

Consumo en el lugar: US$ 2.189

US$ 2.189 Alojamiento: US$ 2.627

US$ 2.627 Traslado y seguro de viaje: US$ 100

Total: US$ 4.916

El bajo costo de traslado es el factor que marca la diferencia, aunque el consumo y el alojamiento siguen teniendo peso en el presupuesto final.